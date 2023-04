Blue Beetle, il primo trailer del nuovo film DC: data d’uscita, cast, anticipazioni

Blue Beetle, ecco il primo trailer del nuovo film dell’universo DC. La pellicola segna il debutto sul grande schermo dell’amato supereroe di origini messicane, interpretato da Xolo Maridueña. Dalla data d’uscita, ai membri del cast, fino alle prime anticipazioni.

Blue Beetle, il primo trailer del nuovo film DC Comics: data d’uscita

La Warner Bros ha pubblicato il trailer ufficiale di Blue Beetle, nuovo film nell’universo DC Comics dedicato all’omonimo supereroe. Sarà l’esordio sul grande schermo di un personaggio già molto noto agli appassionati di fumetti, già apparso in molti film e serie d’animazione e nella serie di videogiochi Injustice. Le prime, adrenaliniche immagini della nuova pellicola fanno ben sperare. I DC Studios puntano ad un buon ritorno in fatto di pubblico, soprattutto dopo i risultati modesti di Shazam! Furia degli dei. Blue Beetle, inizialmente pensato come prodotto da lanciare direttamente in streaming, arriverà nei cinema questa estate, a partire dal 18 agosto.

Cast e anticipazioni, cosa sappiamo del film?

Blue Beetle sarà una classica storia delle origini per il supereroe di origini messicane. Ecco la sinossi ufficiale della trama: “Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle”.

A vestire i panni del giovane protagonista sarà Xolo Maridueña, già noto al pubblico per aver interpretato Miguel Diaz nella serie Netflix Cobra Kai e Victor Graham in Parenthood. La principale antagonista, Victoria Kord, avrà invece il volto di Susan Sarandon. Diamo uno sguardo anche al resto del cast: