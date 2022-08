Lady Gaga in Joker 2: la cantante svela un primo teaser del film

Lady Gaga in Joker 2: la cantante ha condiviso sui suoi social un brevissimo filmato che richiama il sequel del film.

Lady Gaga in Joker 2: la cantante con un video sui social ha confermato sia la sua presenza nel film sia i toni che davvero potrebbero essere quelli di un musical. Inoltre, nel breve filmato condiviso si sottolinea la data di uscita del secondo film targato Todd Philips.

Lady Gaga in Joker 2

Il secondo capitolo del film di Todd Philips sarà intitolato Joker: Folie à Deux (traducibile come “Joker: Follia per due”), in riferimento a un caso di disturbo psicotico condiviso caratterizzato dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente (il “partner dominante”) a un altro (il “partner sottomesso”) legato al primo da una stretta relazione.

Secondo alcune fonti ancora non confermate, il seguito del cupo thriller con protagonista la folle nemesi di Batman potrebbe inaspettatamente essere un musical. In realtà confermare queste voci sono stati pochi secondi di un filmato pubblicato dalla cantante Lady Gaga, che oltre a confermare la sua presenza nel sequel ha fatto capire che potrebbero esserci i toni di un musical.

La cantante svela un primo teaser del film

Lady Gaga ha condiviso il primo teaser rilasciato in queste ore sui social: si tratta di una brevissima sequenza di immagini durante la quale vediamo le silhouette di Phoenix prima e Miss Germanotta improvvisare qualche passo di una danza.

Nel brevissimo filmato, si sottolinea la data di uscita del film: 4 ottobre 2024. Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi presso il manicomio criminale di Arkham.

LEGGI ANCHE: The Sandman, serie tv Netflix: uscita, trama, cast e trailer