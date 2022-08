Mostra di Venezia 2022: quando si svolge, tema, ospiti, film e biglietti della mostra cinematografica

Mostra di Venezia 2022: da mercoledì 31 agosto si parte con la mostra cinematografica internazionale che ritorna dopo due anni di stop a causa della pandemia. Tanti i titolo in concorso e gli ospiti attesi giorno dopo giorno.

Mostra di Venezia 2022: quando si svolge e il tema

Ritorna il Festival di Venezia 2022 – Mostra internazionale d’arte cinematografica – alla sua settantanovesima edizione e andrà in scena in Laguna dal 31 agosto al 10 settembre, con l’organizzazione dalla Biennale.

L’immagine scelta quest’anno per il manifesto raffigura “una Leonessa che si libra in alto e ci porge questo anniversario, il 90° – spiega Lorenzo Mattotti, illustratore ed autore che ha firmato il tema – Sono 90 gli anni dalla prima edizione della Mostra e per questo abbiamo voluto che l’immagine avesse delle linee classiche, così come classica è stata la scelta del fondo oro. Il colore oro è anche un riferimento ai manifesti dei primi decenni del Novecento.

La Mostra è sempre stata classica, ma anche provocatoria. Qui il Leone, simbolo di potere e forza, si è trasformato in una Leonessa, che ha in sé eleganza e creatività. Dopo 90 anni, il Leone di Venezia, simbolo della Mostra, è ora diventato una Leonessa che vola attraverso la storia con energia e leggerezza, simbolo di speranza, lontano dall’aggressività e dalla ferocia”.

Mostra di Venezia 2022: ospiti e film

Julianne Moore presiederà la giuria internazionale del concorso che vede presenti anche Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore; Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiatore; Audrey Diwan (Francia), regista; Leila Hatami (Iran) attrice e lo scrittore e sceneggiatore Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore.

Invece, la madrina sarà Rocio Munoz Morales. Tra gli ospiti internazionali attesi ci sono Harry Styles, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Anthony Hopkins e Adam Driver, mentre tra gli italiani dovrebbero esserci Monica Bellucci, Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea, Luigi Lo Cascio e Silvio Orlando.

Il film di apertura di quest’anno sarà White Noise di Noah Baumbach. Previsti 18 lungometraggi e 12 corti:

BANU di TAHMINA RAFAELLA (Azerbaigian, Italia, Francia, Iran). Da College Cinema

NAJSREЌNIOT ČOVEK NA SVETOT (THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD) di TEONA STRUGAR MITEVSKA (Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Croazia, Danimarca, Slovenia). Da Orizzonti

COME LE TARTARUGHE di MONICA DUGO (Italia). Da Biennale College Cinema

AUTOBIOGRAPHY di MAKBUL MUBARAK (Indonesia, Francia, Germania, Polonia, Singapore, Filippine, Qatar). Da Orizzonti.

GORNYI LUK (MOUNTAIN ONION) di ELDAR SHIBANOV (Kazakistan). Da Biennale College Cinema

ZAPATOS ROJOS (RED SHOES) di CARLOS EICHELMANN KAISER (Messico, Italia). Da Orizzonti Extra

PALIMPSEST di HANNA VÄSTINSALO (Finlandia). Da Biennale College Cinema

KÕNE TAEVAST (CALL OF GOD) di KIM KI-DUK (Estonia, Lituania, Kirghizistan). Fuori concorso e vietato ai minori di 14

MUSIC FOR BLACK PIGEONS di JØRGEN LETH, ANDREAS KOEFOED (Danimarca). Fuori concorso non fiction

EN LOS MÁRGENES (ON THE FRINGE) di JUAN DIEGO BOTTO (Spagna, UK). Da Orizzonti

OBEŤ (VICTIM) di MICHAL BLAŠKO (Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania). Da Orizzonti

FREEDOM ON FIRE: UKRAINE’S FIGHT FOR FREEDOM di EVGENY AFINEEVSKY (Ucraina, UK, USA). Fuori concorso non fiction

GLI ULTIMI GIORNI DELL’UMANITÀ di enrico ghezzi, ALESSANDRO GAGLIARDO (Italia). Fuori concorso non fiction

LUXEMBOURG, LUXEMBOURG di ANTONIO LUKICH (Ucraina). Da Orizzonti

NOTTE FANTASMA di FULVIO RISULEO (Italia). Da Orizzonti Extra

THE MATCHMAKER di BENEDETTA ARGENTIERI (Italia). Fuori concorso non fiction

TRENQUE LAUQUEN di LAURA CITARELLA (Argentina, Germania). Da Orizzonti, con intervallo

JANAIN MUALAQA (HANGING GARDENS) di AHMED YASSIN AL DARADJI (Iraq, Palestina, Arabia Saudita, Egitto, UK). Da Orizzonti Extra

I Cortometraggi

IN QUANTO A NOI di SIMONE MASSI (Italia) con la voce di Wim Wenders. Fuori concorso

A GUERRA FINITA di SIMONE MASSI (Italia) con la voce di Gino Strada. Fuori concorso

SNOW IN SEPTEMBER di LKHAGVADULAM PUREV-OCHIR (Francia, Mongolia). Orizzonti

TRIA – DEL SENTIMENTO DEL TRADIRE di GIULIA GRANDINETTI (Italia). Orizzonti

III di SALOMÉ VILLENEUVE (Canada). Orizzonti

RUTUBET (THE MOISTURE) di TURAN HASTE (Turchia). Orizzonti

NOCOMODO di LOLA HALIFA-LEGRAND (Francia). Orizzonti

SAHBETY (MY GIRL FRIEND) di KAWTHAR YOUNIS (Egitto)

QING BIE GUA DUAN (PLEASE HOLD THE LINE) di TAN CE DING (Malesia)

MANUALE DI CINEMATOGRAFIA PER DILETTANTI – VOL. I di FEDERICO DI CORATO (Italia)

CHRISTOPHER AT SEA di TOM CJ BROWN (Francia, USA)

LOVE FOREVER di CLARE YOUNG (Australia)

I biglietti della mostra cinematografica

Dal 17 agosto sono in vendita biglietti e abbonamenti per la 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. I ticket si possono quindi già acquistare online sul sito www.labiennale.org e presso le biglietterie presenti nella cittadella del cinema al Lido, a Ca’ Giustinian a Venezia, o nei rivenditori VeneziaUnica abilitati a cominciare dal giorno prima dello spettacolo.

