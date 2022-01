The journalist, serie tv Netflix: trama, episodi e cast

The Journalist è una serie tv che approderà a gennaio sulla piattaforma Netflix. Ma cosa c’è da sapere su questa nuova serie tv giapponese?

The Journalist: la trama

La serie tv “The journalist” in uscita su Netflix racconterà la vita professionale e privata di Anna Matsuda, giornalista del Toto Newspaper. La professionista è apprezzata e rispettata per il suo lavoro d’approfondimento contro i crimini, i politici e gli scandali del moderno Giappone. In The Journalist su Netflix, la protagonista dovrà fare i conti con la verità e i potenti nemici, anche istituzionali, pronti a metterla a tacere.

La stessa piattaforma Netflix presenta la serie tv The Journalist con poche ma significative parole.

Eccole:

“Un’appassionata giornalista cerca ostinatamente la verità in uno scandalo di corruzione del governo, anche quando rischia di essere messa a tacere da nemici potenti”

Questo dramma giapponese sarà un adattamento televisivo di un’opera già raccontata ma con tutte le varianti e le sfumature del caso e si tratta di un adattamento dell’omonimo film di successo. Uscito nelle sale nel 2019, il film aveva riscosso grande successo aggiudicandosi le tre categorie principali ai 43° Japan Academy Awards. Per alcuni sarà un tormentone proprio come lo è stato Squid Game.

Il cast

Il cast di attori è composto da Yonekura Ryoko, (Matsuda Anna), Ayano Go (Murakami Shinichi), Yokohama Ryusei (Kinoshita Ryo), Yoshioka Hidetaka (Suzuki Kazuya) e Terajima Shinobu (Suzuki Mayumi). Altri attori sono Ono Karin, Hashimoto giugno, Denden, Yusuke Santamaria, Sano Shiro, Taguchi Tomowo, Ohkura Koji e Tanaka Tetsushi.