Euro 2024, dove si gioca e quando inizia?

La macchina per le qualificazioni a Euro 2024 si è messa in moto, e anche i gironi per le qualificazioni a Euro 2024 sono stati tutti stabiliti. Ma cosa sappiamo di Euro 2024, dove si gioca? Quando inizia?

Euro 2024, dove si gioca? Nel 2024 tornano gli Europei di calcio, che nell’ultima edizione sono stati vinti dall’Italia. Ad ospitare l’evento sarà in questa occasione la Germania, scelta in occasione del meeting del Comitato Esecutivo UEFA del 27 ottobre 2018 a Nyon. L’altra nazione candidata era la Turchia, che però ha perso in favore dei tedeschi. Anche se la Germania Ovest aveva già ospitato l’edizione del 1988, il torneo non era mai stato disputato nel paese dopo la riunificazione. La Germania, invece, aveva ospitato la Coppa del Mondo nel 2006. La Germania, in quanto padrona di casa e qualificata di diritto in veste di nazione ospitante, giocherà la partita inaugurale del torneo venerdì 14 giugno alla Football Arena di Monaco. Quando inizia Euro 2024 Euro 2024 è in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La gara di apertura è prevista il 14 giugno 2024 al Munich Football Arena. La finale, invece, si giocherà domenica 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.