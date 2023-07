Temptation Island Winter, parla l’autrice Raffaella Mennoia: quando si farà?

Temptation Island Winter, l’autrice Raffaella Mennoia stuzzica il pubblico: “Fa ancora troppo caldo”. Quando si farà l’edizione invernale dell’amato reality show? Le prime rivelazioni sul nuovo format: “Non sarebbe sbagliato ambientarlo in montagna”.

Temptation Island Winter, le anticipazioni dell’autrice Raffaella Mennoia

In un’intervista concessa a TV Sorrisi & Canzoni, l’autrice televisiva Raffaella Mennoia ha fatto alcune anticipazioni su Temptation Island Winter, versione invernale dell’amato reality show di Canale 5. Già dietro le quinte per Uomini & Donne, Mennoia è una delle menti dietro l’edizione 2023 dello show che sta scaldando l’estate degli italiani. Inizialmente l’autrice si mantiene sul vago, preferendo stuzzicare i lettori senza svelare troppi dettagli: “Una versione di Temptation Island in montagna? È una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricomunicare tutto da capo”. In seguito si sbottona un po’, confermando che, dopo la pausa estiva, il suo team di autori è pronto a mettere in piedi questa nuova versione del programma: “L’idea di andare al fresco in montagna comunque in questo momento non sarebbe male”.

LEGGI ANCHE: Temptation Island 2023, Giuseppe e Gabriela tornano insieme: “Ripartiamo da zero”

La rivelazione al Palinsesto Mediaset, cosa sappiamo del nuovo programma?

Le notizie su Temptation Island Winter hanno cominciato a circolare dopo il suo annuncio alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2023/24. Il format rimarrà sostanzialmente lo stesso: sette coppie in crisi divise per ventuno giorni e messe a stretto contatto con tanti, affascinanti tentatori e tentatrici. Quasi certo il cambio di location, come del resto ci si poteva già aspettare. Potrebbe infatti essere improbabile riuscire a registrare contenuti interessanti in un resort in Sardegna con il freddo invernale. Con ogni probabilità Filippo Bisciglia sarà confermato alla conduzione dopo gli ottimi risultati di questa estate.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, le scene mai andate in onda: “Troppo esplicite”