Temptation Island, le scene mai andate in onda: “Troppo esplicite”

Temptation Island 2023, le scene mai andate in onda: “Troppo esplicite, diamo spazio all’immaginazione”. L’autrice televisiva Raffaella Mennoia parla dell’approccio più allusivo della versione italiana dello show: “Non si vede nulla più di un bacio”.

Temptation Island, perché alcune scene non sono mai andate in onda?

L’autrice televisiva Raffaella Mennoia, mente dietro il successo di Uomini & Donne e Temptation Island, ha parlato dello show estivo in un’intervista concessa a TV Sorrisi & Canzoni. Il reality show si sta rivelando uno dei maggiori successi televisivi dell’estate 2023 e secondo lei il vero segreto è la scelta del cast: “La cosa importante è incontrare le coppie e osservarle perché c’è una sensazione che mi arriva subito e che poi condivido con gli autori. A volte una frase basta a fare la differenza. Non abbiamo mai mostrato i provini perché le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private”. Nel corso dell’intervista Mennoia ha spiegato inoltre che alcune scene vengono volutamente escluse dal montaggio.

L’autrice dello show: “Non va urtata la sensibilità di chi guarda, il pubblico non vuole le corna”

In particolare, l’autrice ha rivelato che le edizioni estere di Temptation Island tendono ad essere molto più dirette ed esplicite rispetto a quella italiana, dove i dettagli più piccanti sono spesso nascosti. Come mai questo tipo di scene non va in onda nella versione italiana? Questa è una scelta precisa, come spiega la stessa Mennoia: “Noi non facciamo vedere molto, nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda sull’immaginazione di quello che succederà. Significa che non si vede niente più di un bacio. Ad esempio nella storia di Gabriela e Giuseppe si è vista solamente una porta chiusa. Le altre edizioni in giro per il mondo sono molto più esplicite in alcune situazioni. Noi pensiamo non ce ne sia bisogno, non va urtata la sensibilità di chi guarda“.

A sua detta, infatti, ciò che attrae il pubblico non sono i momenti “hot”, ma la storia delle coppie: “Sarò controcorrente ma penso che la gente si appassioni a Temptation Island non tanto per vedere le corna. O fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifano perché due si lascino, ma perché tornino insieme“.

