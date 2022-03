Zaniolo escluso: perchè non gioca con la Macedonia del Nord?

Il ct Roberto Mancini ha a disposizione 23 giocatori per la semifinale di playoff contro la Macedonia del Nord in programma questa sera alle 20:45. Tra questi, però, non c’è Zaniolo che è stato escluso.

Zaniolo escluso, per il calciatore un periodo difficile

Dai 23 giocatori azzurri che sono stati convocati dal ct Roberto Mancini non c’è Zaniolo così come fuori dalla lista ci sono Belotti e Scamacca. Ma come mai è stata fatta questa scelta? Per il calciatore, è inutile nasconderlo, non è un bel periodo.

Nel fine settimana, infatti, non ha preso parte al derby contro la Lazio e l’attaccante, a tal proposito, è stato escluso a sorpresa da Josè Mourinho e dalla rosa dei titolari tanto che si è dovuto accontentare di festeggiare con i compagni di squadra.

Zaniolo escluso dalla nazionale: perchè non gioca?

Dopo la scelta di Mourinho di mettere da parte Zaniolo per preferire altri giocatori, la stessa scelta è stata fatta dal ct della nazionale Roberto Mancini.

Nella partita decisiva per i playoff tra Italia e Macedonia del Nord, dunque, Zaniolo dovrà accontentarsi di vedere la sfida dalla tribuna. Si tratta di una sfida decisiva per i mondiali in Qatar, ma in questa occasione potrà soltanto fare il tifo per specifica scelta dell’allenatore.