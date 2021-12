A casa tutti bene, la serie: cast, trama, puntate, streaming

A casa tutti bene, la serie: il nuovo lavoro del regista Gabriele Muccini è disponibile su Sky e in streaming. Tratto dall'omonimo film.

A casa tutti bene, la serie: è iniziata su Sky il nuovo lavoro diretto da Gabriele Muccino che partendo dal suo omonimo film ne ha tratto una serie tv con nuovi attori.

A casa tutti bene, la serie: cast

Il cast della serie Tv è cambiato totalmente dal film girato ad Ischia nel 2018 con attori importanti come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore, Carolina Crescentini, Stefania Sandrelli, Claudia Gerini, Giulia Michelini, Giammarco Tognazzi, Sandra Milo, Massimo Ghini e tanti altri.

Il cast della serie tv in onda dal 20 dicembre su Sky sarà completamente diverso:

Francesco Acquaroli è Pietro Ristuccia: 70 anni, capofamiglia e proprietario del ristorante San Pietro a Roma, al centro del racconto.

70 anni, capofamiglia e proprietario del ristorante San Pietro a Roma, al centro del racconto. Laura Morante è Alba Ristuccia: 65 anni, moglie di Pietro, a cui è sempre stata accanto, nel bene e nel male.

65 anni, moglie di Pietro, a cui è sempre stata accanto, nel bene e nel male. Francesco Scianna è Carlo Ristuccia : 40 anni, il figlio maggiore di Alba e Pietro. Da sempre cerca di ottenere il consenso del padre, lavorando duramente al ristorante. Decide di investire i fondi del ristorante in un progetto in Sardegna, senza dirlo a nessuno. Ha una compagna, Ginevra (Laura Adriani), da cui ha avuto una figlia, Anna. Ha anche un’ex moglie, Ginevra (Euridice Axen), da cui ha avuto un’altra figlia, Luna (Sveva Mariani).

è : 40 anni, il figlio maggiore di Alba e Pietro. Da sempre cerca di ottenere il consenso del padre, lavorando duramente al ristorante. Decide di investire i fondi del ristorante in un progetto in Sardegna, senza dirlo a nessuno. Ha una compagna, (Laura Adriani), da cui ha avuto una figlia, Anna. Ha anche un’ex moglie, (Euridice Axen), da cui ha avuto un’altra figlia, (Sveva Mariani). Silvia D’Amico è Sara Ristuccia: 35 anni, la figlia più piccola e cocca di Pietro. Si dedica con passione al ristorante e si ritrova a crescere da sola il figlio Vittorio di 5 anni, dal momento che il marito Diego (Antonio Folletto) è spesso fuori per lavoro a Sorrento.

35 anni, la figlia più piccola e cocca di Pietro. Si dedica con passione al ristorante e si ritrova a crescere da sola il figlio di 5 anni, dal momento che il marito (Antonio Folletto) è spesso fuori per lavoro a Sorrento. Simone Liberati è Paolo Ristuccia : 36 anni, secondogenito di Alba e Pietro, animo irrequieto. Si allontana dalla famiglia ed intraprende la carriera di scrittore.

è : 36 anni, secondogenito di Alba e Pietro, animo irrequieto. Si allontana dalla famiglia ed intraprende la carriera di scrittore. Laura Adriani è Ginevra: 30 anni, compagna di Carlo, che per stare con lei lascia la moglie Elettra.

30 anni, compagna di Carlo, che per stare con lei lascia la moglie Elettra. Euridice Axen è Elettra : ex moglie di Carlo, suo primo grande amore.

è : ex moglie di Carlo, suo primo grande amore. Sveva Mariani è Luna: 17, figlia di Carlo ed Ettore.

17, figlia di Carlo ed Ettore. Antonio Folletto è Diego : 33 anni, marito di Sara. Lavora spesso a Sorrento, dove disegna linee acquatiche per gli yacht.

è : 33 anni, marito di Sara. Lavora spesso a Sorrento, dove disegna linee acquatiche per gli yacht. Paola Sotgiu è Maria Marian i: 65 anni, sorella di Pietro, vedova da dieci anni.

è i: 65 anni, sorella di Pietro, vedova da dieci anni. Alessio Moneta è Riccardo Mariani: secondogenito di Maria, è considerato la pecora nera della famiglia.

secondogenito di Maria, è considerato la pecora nera della famiglia. Valerio Aprea è Sandro Mariani: 50 anni, è il primogenito di Maria e Marcello.

50 anni, è il primogenito di Maria e Marcello. Milena Mancini è Beatrice: compagna di Sandro, donna forte e dolce al tempo stesso.

compagna di Sandro, donna forte e dolce al tempo stesso. Emma Marrone è Laura: 30 anni, ragazza di borgata, semplice e genuina. Innamorata di Riccardo, da cui aspetta un bambino.

La trama della serie Tv

La famiglia Ristuccia, da 40 anni, è la proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara aiutano i genitori, Pietro e Alba, nella gestione dell’attività. Il fratello Paolo, invece, ha scelto di andare in Francia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Paolo, reduce da un divorzio, però, tornerà a casa dei genitori, senza soldi, con la speranza di riuscire a crescere suo figlio di 11 anni, Giovanni.

Anche Carlo ha una figlia, Luna, un’ex moglie, Elettra, e una compagna, Ginevra, che non accetta il passato sentimentale del suo compagno e che non è mai stata davvero accettata dalla famiglia Ristuccia. Sara, invece, è sposata con Diego che, però, la tradisce.

A casa tutti bene, la serie: puntate

La prima stagione della serie diretta da Gabriele Muccino sarà composta da 8 episodi. Ciascun episodio dura 60 minuti circa (ogni appuntamento televisivo, essendo composto da 2 episodi, dura 120 minuti).

A casa tutti bene, la serie: streaming

La serie Tv A casa tutti bene è disponibile su Sky da lunedì 20 dicembre e in streaming su NOW. Gli spettatori possono guardare gli 8 episodi in qualunque momento, senza rispettare una programmazione prestabilita.