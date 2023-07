Temptation Island, Alessia e Davide lasciano insieme il programma: le parole d’amore tra i due

Temptation Island, Alessia e Davide hanno deciso di lasciare insieme il programma. prima però si sono chiariti e si sono scambiati parole d’amore che sanno di futuro fuori dal programma della Mediaset.

Alessia Bottiglia e Davide Rosati hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island. Anche Giuseppe e Gabriela sono usciti, ma hanno deciso di farlo separatamente. Dunque, nell’ultima puntata del programma di Canale 5 due situazioni simili ma con risvolti futuri diversi fuori dal programma.

Le parole d’amore tra i due

Prima una provocazione da parte di Davide: “La vedo triste. Le dispiace lasciare il single. Lo ha provocato, stuzzicato, ha fatto la gatta morta”. Poi, lei risponde: “Non è vero. Lo abbracciavo solo perché stavo piangendo. Ti avevo sentito dire che non sai che cosa provi per te”. Davide poi parte con la sua dichiarazione d’amore: “Durante questo percorso ho capito che ho occhi solo per te, il mio cuore pensa solo a te. Non c’è mai stata malizia nei confronti delle tentatrici. Tu dovevi dare dimostrazioni a me e non lo hai fatto. Questi abbracci non li dà una persona fidanzata”.

Davide ha chiesto alla fidanzata se il single le piacesse. “Non ho avuto nemmeno il tempo di conoscerlo. Che cosa voglio? Voglio che tu mi faccia sentire presente e amata. Che ascolti i miei problemi, che non mi critichi”. A quel punto, il compagno ha incalzato: “Tu pensi alle parole. Non pensi al fatto che dopo 12 anni, dopo tutto quello che hai fatto, sono ancora qui per te? A me è bastato un giorno per capire che volevo stare con te. Perché a te ci vuole più tempo?”. Infine, Alessia ha deciso di lasciare il programma con il suo compagno ma ha voluto chiarire: “Se torni a farmi sentire sbagliata, chiamo Filippo”.