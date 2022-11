Tapiro gigante per la Juventus, Striscia la Notizia sbeffeggia i bianconeri

Altra beffa per la Juventus, arriva un tapiro gigante da Striscia la Notizia. Valerio Staffelli consegna un ultimo premio al CdA dimissionario di Agnelli.

Striscia la Notizia manda un tapiro gigante alla Juventus: il “trofeo” parcheggiato di fronte allo Stadium. Dopo le clamorose dimissioni di Agnelli e del resto del CdA bianconero, Valerio Staffelli ha consegnato un ultima onorificenza ai dirigenti.

Juventus, l’ultimo trofeo è da Striscia: tapiro gigante di fronte allo Stadium

In questi giorni di puro caos per la Juventus, l’ultima beffa arriva da Striscia la Notizia. In occasione delle improvvise dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione bianconero, compreso il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e il ceo Maurizio Arrivabene, il TG satirico ha deciso di conferire loro un vistoso premio d’addio.

La puntata di Striscia di stasera trasmetterà la consegna da parte di Valerio Staffelli di un tapiro gigante, parcheggiato a pochi passi dall’Allianz Stadium. Senz’altro un premio adeguato per i dirigenti juventini, più “attapirati” che mai a causa del loro coinvolgimento nell’inchiesta Prisma.

È il secondo tapiro extra-large della gestione Agnelli: il primo con la SuperLega

Non è la prima volta che Striscia la notizia ritiene degno Andrea Agnelli di un tapiro di dimensioni extra-large.

L’ultima consegna risale all’aprile del 2021, dopo il deludente flop della SuperLega tanto sponsorizzata dal patron della Juve. Anche in quell’occasione fu Staffelli a presentarsi fuori dallo stadio e al centro sportivo della Continassa, in cerca di giocatori e dirigenti a cui consegnare il poco invidiato premio.