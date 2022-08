Chi è Pavel Nedved: Juventus, video hot, vita privata, figli, carriera

Pavel Nedved, nato il 30 agosto 1972, è un dirigente sportivo ed ex calciatore ceco, vicepresidente della Juventus. È stato, dal 2000 al 2006, capitano della nazionale ceca, con la quale è stato vicecampione d’Europa nel 1996.

Chi è Pavel Nedved

Pavel Nedved, attualmente dirigente sportivo e vicepresidente della Juventus, è considerato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. In Italia, dal 1996 al 2009, ha giocato nella Lazio e poi nella Juventus come centrocampista esterno offensivo, collezionando anche diversi trofei in carriera.

Ha vinto infatti, tra gli altri, 3 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa UEFA. Nel 2003 ha conquistato il Pallone d’oro, staccando di oltre 70 punti Thierry Henry e Paolo Maldini. Con la Nazionale ceca ha sfiorato invece la vittoria agli Europei nel 1996: la sua nazionale si piazzò seconda e al terzo posto alla Confederations Cup 1997.

Vita privata, ex moglie e figli

Paved Nedved è stato sposato con la connazionale Ivana, conosciuta in giovane età: la coppia ha avuto due figli a cui hanno dato i loro stessi nomi, Ivana e Pavel, perché, come ha dichiarato lo stesso Nedvěd.

Il 28 ottobre 2015 ha ricevuto la Medaglia al Merito della Repubblica Ceca e ha preso parte a diverse iniziative benefiche.

Il video hot diffuso in rete

Nelle ultime ore sono circolate sul web delle immagini di un video che sembra ritrarre Pavel Nedved, dirigente ed ex giocatore della Juventus, mentre si diverte in un locale con delle ragazze dove sembra ubriaco.

Non è chiaro a quando risalgono le immagini ma hanno sollevato un polverone sui social. Nedved viene ripreso mentre balla con tre ragazze in un locale, e a una di loro tocca il seno. Circola anche un secondo video, nel quale un uomo che sembra essere sempre Nedved mentre si allontana dal locale da solo a fine serata; nel primo breve video si sente la musica e dire “guarda che poppe che c’ha”.

Libri

Nel 2010 è uscita la sua autobiografia, La mia vita normale. Di corsa tra rivoluzione, Europa e Pallone d’oro, scritta con Michele Dalai.