Incidente sul lavoro, due operai feriti per il crollo di una trave

La giornata di Mercoledì 5 Aprile c’è stato uno spiacevole evento. Due operai sono rimasti feriti a causa del crollo di una trave di cemento armato. Le due vittime erano nella cabina di un camion prima di essere colpiti.

L’estrazione ha richiesto molto tempo.

Due operai feriti a causa del crollo di una trave

È accaduto a Codroipo, piccolo comune del Friuli-Venezia Giulia, che mostra uno spiacevole incidente sul lavoro. Due operai, che si trovavano dentro la cabina di un camion, sono rimasti feriti a causa del crollo di una trave fatta di cemento armato, che ha schiacciato il veicolo. La trave, che era in procinto di essere spostata da una macchina operatrice, è precipitata improvvisamente.

Successo intorno alle ore 12 di oggi (Mercoledì 5 Aprile), la vicenda ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118, dell’elisocorso e dei Vigili del fuoco con ben tre squadre, una proveniente dal distaccamento di San Vito al Tagliamento e due da Codroipo. Una volta giunti sul posto, i due uomini erano ancora all’interno della cabina che, intanto, presentava numerosi danni. I due – un uomo di 55 e uno di 58 anni – lamentavano delle ferite ma, fortunatamente, risultavano coscienti.

I pompieri si sono allora adoperati per mettere in sicurezza la cabina del camion, così da poter cominciare il lavoro di estrazione. Muniti di divaricatore idraulici e cesoie, hanno impiegato più di mezz’ora per liberare i due operai. Subito dopo è stato opportuno trasportare le vittime in ospedale, uno dei due con l’elisoccorso, l’altro con l’ambulanza. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Udine, il Santa Marisa della Misericordia.

Ad occuparsi della vicenda ci sono il personale dell’Ispettorato del Lavoro e i carabinieri, anche perché non è chiara la dinamica che ha causato l’incidente, ovvero come la trave sia improvvisamente crollata. Per fortuna gli operai sono fuori pericolo, ma rimane comunque da chiarire qualche dettaglio.

