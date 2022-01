Tali e Quali 2022: puntate, concorrenti, giudici

Tali e Quali 2022 è un programma in onda in prima serata su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. Ma quante sono le puntate?

Tali e quali 2022 è un programma in onda su Rai 1 in prima serata condotto da Carlo Conti.

Come funziona il programma

Tali e Quali 2022 è un programma in onda su Rai 1 dalle 21.25 che punta a mostrare imitazioni di personaggi famosi, in primo luogo cantanti. Queste, in particolare, saranno fatte da persone comuni e sconosciute che hanno il talento naturale di assomigliare molto a star italiane e straniere. La novità di quest’anno, dunque, sta nel fatto che a sfidarsi tra di loro non saranno vip già noti ma persone comuni.

La giuria

Tali e quali 2022 non potrebbe mai funzionare senza una giuria che giudica che prestazioni degli aspiranti artisti che imitano i personaggi famosi. Il trio di giurati, in particolare, è composto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. C’è poi un quarto ospite che cambierà ad ogni puntata.

Quando va in onda

La prima puntata è stata sabato 8 gennaio 2022. La seconda sarà sabato 15 gennaio, la terza sabato 22 gennaio e l’ultima sabato 29 gennaio.

La durata complessiva di ogni serata sarà di circa 3 ore.

Dove vederlo

Il programma condotto da Carlo Conti potrà essere visto in diretta su Rai 1, ma non è l’unico modo per poter vedere il nuovo show di questo primo mese dell’anno. Chi non ha infatti la tv, infatti, potrà seguire il programma televisivo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it (la quale permette di seguire i vari programmi della tv pubblica da pc, tablet e smartphone).

Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la puntata persa grazie alla funzione on demand.