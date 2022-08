Francesco Totti furioso con Ilary Blasi: ecco perchè

Francesco Totti, dopo l'annuncio della sua separazione, viene descritto come "furioso" con l'ex moglie Ilary Blasi. Ecco perchè.

Francesco Totti, entrato nel cuore di Roma e di tutta Italia per il matrimonio con Ilary Blasi, si è ormai separato dalla presentatrice televisiva. Quel che però emerge da retroscena pubblicati dal Corriere della Sera, è che i rapporti tra i due siano davvero molti tesi. Lei infatti, dopo la decisione di rompere il matrimonio, continua a starsene in vacanza noncurante del fatto che gli avvocati attendano di potere avviare la pratica di separazione.

Ma ad aver fatto particolarmente infuriare Francesco Totti sarebbe stata la notizia di un investigatore privato assunto da Ilary per beccarlo con Noemi. L’ultima bomba gossip però, che non è passata inosservata, è che Ilary e Noemi recentemente sono state viste nello stesso locale.

L’ex capitano giallorosso dirà la sua verità pubblicamente?

Queste notizie giunte all’orecchio dell’ex capitano giallorosso, da sempre ammirato in tutta Roma, starebbero facendo riflettere Totti su un punto: “è forse arrivata l’ora di parlare e di dire a tutti la mia verità?”.

Per ora Francesco starebbe ancora valutando il da farsi, ma non sono escluse nuove dichiarazioni di Totti in merito al suo rapporto con Ilary Blasi.