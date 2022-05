Swamy Rotolo, chi è l’attrice di “A Chiara”: età, film, vita privata

Swamy Rotolo è un’attrice considerata una giovanissima star del mondo del cinema. A soli 18 anni, infatti, è candidata al David di Donatello 2022 come migliore attrice protagonista per il film A Chiara di Jonas Carpignano.

Chi è Swamy Rotolo

Swamy Rotolo è una ragazza calabrese nata a Gioia Tauro, diciotto anni compiuti da poco, che è riuscita a farsi notare dal mondo del cinema e che sta iniziando ad essere particolarmente notata nel mondo dello spettacolo.

Classe 2004, esordisce nel 2017 nel film A Ciambra di Jonas Carpignano e nel 2021 recita nel film A Chiara dello stesso regista. Proprio per la recitazione in questo film viene candidata nel 2022 al David di Donatello come Migliore attrice protagonista mentre nel 2021 ha già avuto modo di vincere il premio come Migliore attrice al Cairo International Film Festival. Sempre nel 2021 ha vinto il premio Europa Cinema Label nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Si sa che le sue attrici preferite sono Alba Rohrwacher e Valeria Golino.

Vita privata