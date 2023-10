Tale e Quale Show, Maria Teresa Ruta assente per infortunio: chi la sostituisce?

Tale e Quale Show, infortunio Maria Teresa Ruta: la conduttrice si è fatta male durante la sua ultima esibizione. Chi prenderà il suo posto nella quinta puntata? “Niente di irrecuperabile, torno presto”.

Tale e Quale Show, Maria Teresa Ruta è assente per infortunio: “Torno presto”

Un piccolo imprevisto ha portato la produzione del Tale e Quale Show 2023 a cambiare un po’ i programmi per la quinta puntata del talent. La conduttrice Maria Teresa Ruta non sarà sul palco, infatti, venerdì 20 ottobre, ferma per un infortunio rimediato prima della sua ultima esibizione, quando ha vestito i panni di Heather Parisi. La giornalista e showgirl si è rotta una costola durante le prove ma avrebbe sottovalutato la situazione decidendo di esibirsi lo stesso, peggiorando le sue condizioni. Ruta ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un messaggio via social: “Sto bene, sto benissimo. Volevo tranquillizzare le mie amiche del cuore e tutti i ruters. Forse sono stati proprio gli haters ad abbattere Heather? Durante il balletto di Heather ci ho dato dentro, ce l’ho messa tutta e ce ne ho messa troppa”. A sua detta dovrebbe tornare in forma in poco tempo: “Mi sono fatta male ma niente di irrecuperabile, appena sarà possibile tornerò a questo programma che io adoro e quindi grazie”. Nel frattempo, tuttavia, chi prenderà il suo posto?

Chi sostituirà la conduttrice nella quinta puntata?

L’esibizione in programma per Maria Teresa Ruta, che avrebbe dovuto imitare Elettra Lamborghini, non verrà rimandata, anzi. Al posto della showgirl si esibirà infatti sua figlia, Guenda Goria, che in passato aveva più volte provato a conquistarsi un posto come concorrente al Tale e Quale Show. In una recente intervista, Guenda aveva ammesso di aver partecipato a ben 12 provini, “uno in più della mamma”.