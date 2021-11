Allerta meteo Campania 29 novembre 2021, scuole chiuse: dove

Allerta meteo Campania: allerta arancione e gialla in tutta la regione. In molte città scuole chiuse per la giornata di lunedì 29 novembre

Allerta meteo Campania: ancora emergenza. La Protezione Civile della Regione ha prorogato di ulteriori 24 ore l’avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Arancione.

Allerta meteo Campania 29 novembre 2021

Allerta meteo in diversi punti della Regione Campania: fino alle ore 18 di lunedì 29 novembre, l’allerta Arancione. Le zono interessate sono Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento per temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango.

Allerta gialla con rischi di rovesci ad acquazzoni su il resto della regione. Di seguito la nota della Protezione Civile:

“Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l’altro, a frane e caduta massi e colate rapide di fango. Sala operativa e Centro Funzionale proseguono l’attività in H24. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai successivi avvisi”.

Maltempo, scuole chiuse: dove

A causa del maltempo e in particolare dell’allerta arancione in alcune zone della Regione Campania, e vista la proroga fino alle ore 18 di lunedì 29 novembre, le scuole rimarranno chiuse a Cava de’ Tirreni, Angri, Scafati, Pagani, Roccapiemonte e in numerosi centri dell’Agro. Anche a Santa Marina, a sud di Salerno scuole chiuse. così come ad Ischia.

Sulla pagina del Comune di Salerno si legge: “A causa del perdurare dell’allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Arancione, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, aggiornata a partire dalle 18:00 di oggi fino alle 18:00 di domani lunedì 29 novembre, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto per la giornata di domani, la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio e di tutti i servizi educativi all’infanzia, oltre alla chiusura di parchi, ville, giardini comunali, impianti sportivi e del cimitero comunale”.

Di seguito l’elenco completo delle scuole chiuse:

1)Angri,

2) Ascea,

3) Casaletto Spartano

5) Castel San Giorgio,

6) Cava de’ Tirreni,

7) Nocera Inferiore,

8) Omignano

9) Pagani,

10) Pellezzano

11) Roccapiemonte

12) Salerno

13) Scafati

14) Santa Marina,

15) Sant’Egidio del Monte Albino,

16) Sapri

17) Sarno

18) Siano,

19) Vibonati

20) Ercolano

21)Volla

22) Ischia

23) Barano d’ Ischia

24) Casamicciola Terme e Forio