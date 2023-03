Supersex, Alessandro Borghi parla del film su Rocco Siffredi: ha girato almeno 50 scene di sesso

Supersex, Alessandro Borghi interpreta nella serie tv di Netflix il pornodivo Rocco Siffredi. Presto gli episodi verranno pubblicati sulla piattaforma streaming e intanto l’attore si è raccontato sul lavoro fatto sul set.

Supersex, Alessandro Borghi parla del film su Rocco Siffredi

Alessandro Borghi al Messaggero si è raccontato a proposito di Supersex. L’attore interpreta nella serie tv di Netflix il pornodivo Rocco Siffredi. La piattaforma streaming aveva cos’ annunciato il progetto qualche mese fa: “Sono iniziate le riprese di SUPERSEX. Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi nella serie liberamente ispirata alla sua vita: dall’infanzia al titolo di Re del porno. Insieme a lui Jasmine Trinca e Adriano Giannini. In arrivo nel 2023, solo su Netflix”.

“C’è una grande differenza tra il personaggio pubblico e l’uomo. C’erano lati di Rocco non indagati e lui mi ha regalato onestà e fiducia, oltre alla felicità reciproca, per me di interpretarlo, per lui che fossi io”, ha dichiarato Borghi.

L’attore ha girato almeno 50 scene di sesso