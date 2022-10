Angelina Jolie contro Brad Pitt: accuse pesanti dell’attrice all’ex marito

Angelina Jolie contro Brad Pitt: continua la battaglia a distanza tra i due ma è anche iniziata una battaglia legale dopo la denuncia dell’attrice. L’accusa nei confronti dell’ex marito è di aggressione nei confronti suoi e dei suoi figli.

Angelina Jolie contro Brad Pitt

Angelina Jolie ha denunciato l’ex marito Brad Pitt di aggressione nei confronti suoi e dei bambini. Secondo i documenti legali, l’attrice ha detto che l’ex marito avrebbe messo le mani alla gola a un figlio, e colpito un altro in pieno volto, e poi “afferrato Jolie alla testa e strattonata”.

A un certo punto lui le avrebbe gettato addosso birra, e versato vino sui figli. Dopo quel viaggio, l’attrice chiese il divorzio.

Secondo i documenti in possesso di Rolling Stone, il 14 settembre 2016, in volo dalla tenuta francese di famiglia, lo Château Miraval, a Los Angeles, Pitt sarebbe diventato aggressivo e avrebbe iniziato a urlare e a maltrattare Jolie.

Accuse pesanti dell’attrice all’ex marito

Sul questo famoso volo, Pitt accusò Jolie di essere «troppo accondiscendente» nei confronti dei loro figli, per poi iniziare a urlarle contro nel bagno del jet privato.

Dopo aver afferrato e spinto l’ex moglie, Pitt avrebbe «preso a pugni il soffitto dell’aereo numerose volte, spingendo la Jolie a lasciare il bagno». Avrebbe inoltre preso per il collo uno dei loro bambini, quasi soffocandolo, perché aveva provato a intervenire in difesa della madre. Non solo percosse ma anche umiliazioni: dopo aver aggredito l’ex moglie e i bambini avrebbe «versato birra su di lei e vino rosso sui bambini».

LEGGI ANCHE: Angelina Jolie attacca Brad Pitt accusandolo di averla insultata e picchiata. L’attrice fa causa all’Fbi