Kekko Silvestre e la depressione che l’ha colpito: le parole del cantante dei Modà

Kekko Silvestre si è raccontato ancora una volta sulla depressione che l’ha colpito. Il tema è stato già ispirazione per la canzone che il cantante con il suo gruppo ha portato al Festival di Sanremo 2023. Kekko si è raccontato nel programma di Verissimo.

Kekko Silvestre e la depressione che l’ha colpito

Francesco Silvestre, detto Kekko, frontman del noto gruppo musicale dei Modà, è stato ospite del programma Verissimo di Silvia Toffanin. Il cantante si è raccontato sulla depressione che l’ha colpito. Non è una rivelazione visto che il male vissuto è stata l‘ispirazione di Lasciami, il brano portato al Festival di Sanremo 2023. Il pezzo è aperto a più chiavi di lettura, come haveva il cantante, ma ha anche una base nelle sue esperienze di vita: “Ho scelto una metafora per lasciare libera l’interpretazione: la fine di un amore per essere universale o di una depressione per raccontare il mio vissuto“. Da anni, infatti, il cantante è in lotta contro la depressione.

Le parole del cantante dei Modà

“Il 29 aprile 2021 mi sono svegliato e non riuscivo più a piegare le gambe e a camminare”, ha raccontato il cantante a Verissimo. “Passavano i giorni, ma la situazione non migliorava. Quindi io e la mia compagna Laura ci siamo spaventati e abbiamo chiamato un neurologo, pensando a una malattia degenerativa” ricorda commosso il cantautore. “Il neurologo mi visitò e mi disse ‘ho una notizia bella e una brutta. La bella è che non hai nessuna malattia degenerativa, la brutta è che hai la depressione'”.

Una diagnosi che ha totalmente colto di sorpresa l’artista: “Il medico mi spiegò che proprio perché per anni avevo represso le mie fragilità, la depressione ha deciso di spegnermi il cervello, aggredendo i miei muscoli”.

