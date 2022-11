Rocco Siffredi oggi: film, dipendenza, moglie e figli dell’attore porno

Rocco Siffredi oggi è un attore molto nota in Italia e all'estero, in passato ex modello e presente nel cast di molti film

Rocco Siffredi è una celebre star porno molto nota in Italia. Conosciamolo meglio

Rocco Siffredi oggi

Rocco Siffredi è una celebre star del porno ha annunciato durante il programma Belve di Francesca Fagnani il suo ritiro dall’hard come attore. Pseudonimo di Rocco Antonio Tano, è un attore pornografico e personaggio televisivo, che in carriera è stato anche un ex modello e un regista pornografico italiano. Il suo soprannome scelto si ispira a Roch Siffredi, il protagonista del film gangster Borsalino, interpretato da Alain Delon.

Nato il 4 maggio 1964, ha 58 anni e la sua carriera di attore porno è iniziata nel 1984.

La carriera da attore porno

Il primo film pornografico di Rocco Siffredi è stato Belle d’amour. Altri film famosi da lui interpretati sono Face Dance e Chamaleons, ma anche Portrait Passion di Molitor. Ha preso parte anche alle pellicole Rocco One on One e Rocco’s Intimate Castings.

La dipendenza dal sesso

Nel corso della trasmissione Belve in onda su Rai 2 diretta da Francesca Fagnani, Siffredi ha parlato a cuore aperto in merito alla sulla dipendenza dal sesso.

“Lei ha detto che è arrivato a pensare di castrarsi e proprio a quel punto è arrivato a chiedere aiuto a dio: cioè, cosa chiedeva in quel momento?“, ha chiesto Francesca Fagnani, conduttrice di Belve. “Di farmi morire, semplicemente”, è stata la drammatica risposta dell’attore, che poi non è riuscito a trattenere il pianto. “Quanto è durato questo periodo dipendenza?”, ha chiesto la conduttrice. E Siffredi, a fatica, ha risposto: “Tanto, ho paura che completamente fuori non ci sarò mai” è stata la risposta.

Vita privata, moglie e figli

Rocco Siffredi è sposato dal 1993 con l’ex collega ungherese Rózsa Tassi, incontrata lo stesso anno agli Hot d’or di Cannes e dalla quale ha avuto due figli, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1999. La famiglia vive stabilmente da oltre quindici anni a Budapest e Siffredi ha interpretato alcuni film con la moglie.