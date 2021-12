Super Green Pass, a Roma primo multato: quanto costa rischiare

Super green pass: multa a Roma. Durante i controlli del Green pass per i passeggeri di bus e metro, è arrivato il primo multato. A sanzionare l’uomo gli agenti della polizia locale alla fermata dei bus di piazzale Flaminio.

Il Super green pass è entrato in vigore il 6 Dicembre e sarà valido fino al 15 Gennaio 2022. Immediatamente è scattata la prima multa su un autobus di Roma. Un uomo era appena sceso dal mezzo quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire il certificato verde. «Non ce l’ho perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni» si è giustificato il 50enne romeno. Per lui è scattata una sanzione di 400 euro.

Anche a Milano sono iniziati i controlli su metropolitana e mezzi di superficie, nel giorno in cui entra in vigore l’obbligo di Green Pass per accedere sui mezzi pubblici. Atm ha messo in campo 20 squadre, circa 40 controllori.

Le sanzioni per chi è sprovvisto della certificazione verde

Su indicazione del ministro degli Interni Luciana Lamorgese, ci sarà anche una stretta dei controlli su larga scala. I controlli saranno rafforzati e vi parteciperanno tutte le forze di polizia.

Dunque, entrare senza certificato nei luoghi dove è previsto l’accesso con il Super Green pass (eventi sportivi, spettacoli, feste e discoteche, cerimonie e ristorazione al chiuso) comporta il pericolo di una multa salata, da 400 a 1.000 euro.

I gestori dei locali, a loro volta, se non controllano corrono lo stesso rischio, da 400 a mille euro. Nel caso di multe per più di tre giorni è possibile la chiusura di 10 giorni del locale. La stessa cifra si rischia nel caso di violazione sul Green pass “base” obbligatorio per i trasporti pubblici locali e nazionali, alberghi, piscine, palestre, sia per chi accede senza avere il certificato verde sia per chi non lo controlla.

