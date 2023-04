Sonia Peng, chi è l’ex moglie di Rocco Papaleo: carriera, figli, vita privata

Chi è Sonia Peng, ex moglie di Rocco Papaleo. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti: “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante”. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex compagna del comico lucano.

Chi è Sonia Peng, ex moglie di Rocco Papaleo: vita privata e carriera

Nata a Bellinzona il 22 aprile 1965, Sonia Peng ha 58 anni ed è un’apprezzatissima scenografa cinematografica, conosciuta ai più come l’ex moglie del comico e regista lucano Rocco Papaleo. È in Italia dal 1984, quando si trasferisce a Milano per formarsi all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Dopo il diploma nel 1988, comincia a fare gavetta come assistente, per poi diventare scenografa. Per diversi anni Sonia Peng si dedica soprattutto a spot pubblicitari, poi si fa strada sia in tv che al cinema.

Sono sue le scenografie di film tv come L’ultimo padrino e Paolo Borsellino, e di commedie famose come Cado dalle nubi, Che bella giornata, Basilicata Coast to Coast e Viva l’Italia. Ha lavorato inoltre a Fortapàsc, Nirvana, Lavorare con lentezza e alle serie Bella da morire e Baby, su Netflix. Nel 2021, in occasione del Locarno Film Festival, ha ricevuto il premio Cinema Ticino.

Vita privata: il figlio e il rapporto con l’ex marito

Sonia Peng incontra per la prima volta Rocco Papaleo sul set di un film, nel 1999. I due hanno sette anni di differenza, ma scatta subito un certo feeling. Decidono di sposarsi poco tempo dopo: dalla loro unione nasce un figlio, Nicola, che oggi ha circa vent’anni. Il loro matrimonio, tuttavia, non dura moltissimo. Rocco e Sonia si separano in modo civile, senza troppi drammi.

I due sono in rapporti civilissimi ancora oggi, come racconta lo stesso attore in un’intervista a Vanity Fair: “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”. Non ci sono notizie certe circa la loro attuale situazione sentimentale. In un’intervista del 2014, Papaleo parlava di nuovi amori sia per Sonia che per lui: “Al piano di sotto ci abitano mio figlio e la mia ex moglie. Lei ha un compagno, io da poco una fidanzata, però andiamo tutti molto d’accordo: siamo uno splendido esempio di famiglia allargata”