Noemi Letizia, chi è: vita privata, fidanzato, Berlusconi e video TikTok

Noemi Letizia è una giovane napoletana finita da giovanissima sotto i riflettori per aver avuto un legame con Silvio Berlusconi. Dopo i tanti problemi mediatici e legali, la ragazza ha avuto diverse esperienze in tv.

Noemi Letizia, chi è: vita privata e fidanzato

Noemi Letizia è mamma di quattro figli, Beatrice e Valerio, avuti dall’ex marito Vittorio Romano e Gennaro, venuto alla luce dalla sua passata relazione, finita un anno fa, con Carlo Pica.

L’ultimo figlio Leo Vincenzo, avuto a 31 anni dal nuovo compagno Michele, imprenditore napoletano nel settore dell’intrattenimento.

Da giovanissima ha lavorato come organizzatrice di eventi per discoteche del Nord e lanciato una linea di costumi da bagno, dopo il legame con Romano si tuffa però in progetti più costruttivi come imprenditrice nella ristorazione, apre un’agenzia di servizi per famiglie e lancia il suo profumo. Poi dopo la partecipazione al reality The Real Housewives di Napoli, decide di sfruttare la sua laurea in Psicologia specializzandosi come life coach grazie a un corso online, e apre lo studio La Fenice.

Noemi Letizia e Berlusconi

A soli 18 anni, è finita sotto i riflettori quando Silvio Berlusconi si è presentato alla sua festa di compleanno. Da quel momento un appellativo, “Papi girl”, l’ha seguita ovunque. La ragazza è finita sotto i riflettori per la partecipazione dell’allora presidente del consiglio Berlusconi alla sua festa di compleanno organizzata a Casoria, racconta il lungo percorso che ha dovuto fare per superare insulti e vessazioni psicologiche. “Sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa.

E un motivo c’è, no? Mi hanno violentata psicologicamente, chiamandomi prostituta a ogni angolo di strada, ma di cosa stiamo parlando?”, dice la napoletana durante l’intervista del programma Rai.

Video su TikTok

Fanno scalpore i suoi filmati su TikTok insieme al compagno. Ecco alcuni di seguito:

Ricordate Noemi Letizia? Seconda parte… pic.twitter.com/AXbzivGTut — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 24, 2022

