Ilary Blasi incinta, Fiorello la prende in giro: “Si chiamerà Unico”

Ilary Blasi incinta, le prese in giro di Fiorello: “Il figlio? Si chiamerà Unico”. Il conduttore ironizza sulle voci di corridoio riguardanti la presunta gravidanza dell’ex letterina e lancia una frecciata anche a Totti.

Ilary Blasi incinta, la frecciatina di Fiorello: “Il figlio si chiamerà Unico”

Ilary Blasi è finita al centro di un ciclone di chiacchiere e gossip negli ultimi giorni a causa della sua presunta gravidanza. Secondo insistenti voci di corridoio, infatti, la conduttrice aspetterebbe un bambino dal suo attuale fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. La notizia non è stata ancora confermata dai diretti interessati, ma ciò non ha impedito a Rosario Fiorello di ironizzare sulla situazione durante il suo Viva Rai 2!.

“È una cosa bella quando nasce un bambino.” -afferma il conduttore- “Come lo chiamerà? Unico“. Un palese riferimento ad Unica, il docufilm targato Netflix in cui Ilary Blasi ha raccontato la sua versione dei fatti dopo la brusca separazione da Francesco Totti. Fiorello aveva già bersagliato il documentario creandone una sua versione: “Mi ha chiesto di comprare un etto di bresaola. E io ho capito prosciutto cotto. Poi sono tornato con due etti di crudo. Neanche un etto, capisci? Due”. Fiorello ha lanciato una frecciatina anche a Totti, parlando delle voci sul suo presunto bimbo in arrivo con Noemi Bocchi: “Se dovesse essere femmina, la chiameranno Ripicca!”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

View this post on Instagram A post shared by Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi incinta? E quanto vale il suo nuovo anello?

Qual è la verità? Le indiscrezioni sulla gravidanza

Ancora non si hanno nuovi dettagli, per il momento, sulla possibile gravidanza di Ilary Blasi. Per Dagospia resta sospetto che la conduttrice non si sia mai vista in pista a Saint Moritz durante la sua ultima vacanza sulla neve: “Non ha mai messo gli sci ai piedi. Il motivo? Per i più la showgirl sarebbe in dolce attesa”. Recentemente, inoltre, è stato notato un nuovo anello al dito di Ilary, dal valore di oltre 100mila euro ad ascoltare il gioielliere dei vip Carlo Eleuteri. Che sia un altro indizio che la sua relazione con Bastian è già al passo successivo?