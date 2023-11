Come sta Jovanotti, il cantante non cammina dall’incidente: “Non so quanto ci vorrà”

Come sta Jovanotti, il cantante non cammina dall’incidente in bici di 4 mesi fa: “Non ci riesco, non so quanto tempo ci vorrà”. La promessa a Fiorello: “Entro domenica cambia tutto”.

Come sta Jovanotti dopo l’incidente, il cantante non cammina da mesi

A quattro mesi dal suo brutto incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti fa ancora fatica a riprendersi del tutto. La caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore e lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nel corso del tempo ha continuato ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute e sul lungo percorso di fisioterapia che ha di fronte a se. In una delle sue ultime dirette su Facebook, il cantante ha ammesso di non essere ancora in grado di camminare senza stampelle. Ciononostante, Jovanotti è ottimista per il futuro e punta a ricominciare quanto prima: “Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male. Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco“.

La promessa a Fiorello a Viva Rai 2: “Entro domenica ho scommesso che cammino”

Incapace di lasciarsi buttar giù dalla sfortuna, Jovanotti ha mostrato tutto il suo ottimismo durante una videochiamata mattutina con Fiorello a Viva Rai 2. L’amato cantante ha svelato di avere una sfida in corso con il suo fisioterapista: “Ho scommesso che domenica riesco a camminare senza stampelle”. Un’ondata di ottimismo che fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi fan, ai quali Fiorello da un’altra buona notizia. Il conduttore, tra una battuta e l’altra, ha infatti confermato che Jovanotti farà il suo ritorno al Festival di Sanremo nel 2024: “Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo Lazzaro. Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione”.