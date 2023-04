Serie A: Atalanta-Roma, probabili formazioni

Il lungo fine settimana non ha ancora chiuso la 31° giornata di Serie A. Manca Atalanta-Roma, con le probabili formazioni analizzate di seguito. Le due compagini punteranno a vincere, sebbene la stanchezza cominci a farsi sentire.

Entrambe sono però obbligate a vincere.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Dopo un lungo – e intenso – weekend di calcio, si passa al posticipo del monday night, che mette in archivio la giornata 31. Da un lato l’Atalanta e dall’altro la Roma: Gasperini contro Mourinho. Due squadre con differenti idee di gioco, ma con il medesimo obiettivo: vincere.

La Dea è settima in campionato (da quando sono stati riassegnati i 15 punti alla Juventus) con 49 punti, mentre la Roma è quarta con 56 punti. I bergamaschi hanno bisogno di vincere per inseguire l’Inter e la sesta posizione. I giallorossi per confermare il quarto posto che vorrebbe dire Champions League, allungando sul Milan.

In più le due milanesi hanno trovato il successo, come anche il Napoli (contro i bianconeri), dunque vincere è obbligatorio per non perdere punti importanti. Non sarà di certo una gara semplice, anche perché i lombardi vedono lontano l’obiettivo, ma i giallorossi potrebbero risentire degli sforzi europei contro il Feyenoord, che hanno però portato il club capitolino a giocarsi la semifinale di Europa League.

Bisogna però stringere i denti e continuare a lottare.

Di seguito allora le probabili formazioni di Atalanta-Roma, con qualche possibile aggiustamento:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Zapata, Hojlund.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Fra turnover – sponda giallorossa – e qualche assenza – sponda nerazzurra – ci si attende comunque una gara combattuta. Si scende Lunedì 24 Aprile alle ore 20:45, teatro dell’incontro sarà il Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà visibile su DAZN, come tutta la Serie A.