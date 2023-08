Funerali Carlo Mazzone, dove e quando si celebrano

Dove e quando si celebrano i funerali di Carlo Mazzone? Ecco tutti i dettagli sull’ultimo saluto all’amato allenatore romano, scomparso il 19 agosto 2023 dopo una lunga lotta con una malattia.

Funerali di Carlo Mazzone, dove e quando si svolgeranno?

L’ex allenatore Carlo Mazzone è morto lo scorso 19 agosto 2023 all’età di 86 anni, stroncato da una brutta malattia, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati di calcio e dei suoi familiari. Storico tecnico di tantissimi club italiani, tra cui Roma, Fiorentina ed Ascoli, in una carriera lunga quasi quarant’anni, Mazzone era il detentore del record di panchine in Serie A, 792, e del primato di presenze ufficiali in panchina, ben 1278. Lascia una grande famiglia, da sua moglie Maria Pia, ai figli Sabrina e Massimo, oltre a tre nipoti, Vanessa, Alessio e Iole, e due pronipoti, Cristian e Alessandro. I funerali di Carlo Mazzone saranno celebrati lunedì 21 agosto 2023 alle ore 16.30 nella sua amata Ascoli, presso la chiesa di San Francesco. Il suo corpo sarà poi tumulato nel cimitero civico del capoluogo marchigiano.

Il cordoglio della famiglia e del mondo del calcio

In tanti tra fan, calciatori ed addetti ai lavori hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Mazzone. In prima fila c’è il Divin Codino, Roberto Baggio: “È stato fantastico averti come mister. È stato meraviglioso saperti leale e sincero. È stato troppo poco il tempo passato insieme. Sono certo che l’amore delle tante persone che ti hanno voluto bene ti accompagnerà per sempre. Perla rara in un mondo che avrebbe bisogno del tuo esempio sempre coerente e sinceramente autentico. È stato bellissimo incontrarti carissimo mister, auguro al tuo viaggio eterno il meritato riposo nella luce più bella”.

Anche il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha reso omaggio al tecnico romano: “Carlo Mazzone è stato un simbolo del calcio. Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine in Serie A. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo, tecnico, sportivo e umano. La Lega Serie A si unisce commossa al cordoglio della famiglia e di tutti i tifosi italiani”. La famiglia di Mazzone ha ringraziato tutti per il supporto con un breve messaggio sui social: “Tutti noi sappiamo quanto il nostro Carletto è stato grande come allenatore. Ma come marito, padre, nonno, bisnonno e suocero è stato ancora più Grande! La famiglia Mazzone ringrazia tutti per i graditissimi attestati di affetto”.