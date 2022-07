Nino D’Angelo a Ballando con le Stelle 2022: possibile la presenza nel cast del cantante napoletano

Nino D’Angelo a Ballando con le Stelle 2022: nelle ultime ore è venuto fuori il nome del cantante napoletano per far parte del cast della prossima edizione del programma di rai 1 condotto da Milly Carlucci in partenza il prossimo ottobre.

Nino D’Angelo a Ballando con le Stelle 2022

Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il programma partirà il prossimo ottobre su Rai 1 in prima serata.

In questi giorni si fanno nomi importanti per la formazione del prossimo cast del programma: da Gabriel Garko a Paola Barale passando per Nancy Brilli. Nelle ultime ore, si è fattoil nome di un famoso e conosciuto cantante napoletano: Nino D’Angelo. Confermata già la prossima giuria che è composta da Carolyn Smith e composta poi da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Possibile la presenza nel cast del cantante napoletano

“Nino nel cast! Ora per Nino D’Angelo, famoso cantante pop che si è anche prodotto negli ultimi anni in partiture più sofisticate ed apprezzate dalla critica, si aprirebbero le porte di uno dei programmi più pop della nostra televisione, ovvero Ballando con le stelle”, fa sapere TvBlog.

“Il direttore artistico di Ballando con le stelle Milly Carlucci dunque pare abbia messo gli occhi su Nino D’Angelo, che per altro sarebbe perfetto per il programma tersicoreo del sabato sera di Rai1“, si legge su TV

Per ora è solo un rumors si attendono eventuali conferme ufficiali ma sarebbe davvero un bel innesto da parte di Milly Carlucci in vista della prossima edizione del programma musicale e di ballo.

Intanto, il cantante è impegnato in queste settimane per un tour estivo personale in diverse città italiane, segno che la passione per la musica non tramonta mai per lui.

