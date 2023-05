Emilia Romagna, allerta gialla annunciata: l’allarme lanciato dal ministro Schillaci e le donazioni raggiunte

Emilia Romagna, annunciata ancora un’allerta per le condizioni avverse del meteo. Inoltre, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha lanciato un allarme pericoloso. Mentre sono state rese note le donazioni fini ad adesso raggiunte.

Emilia Romagna, allerta gialla annunciata

Ad aggiornare sulle condizioni meteo dell’Emilia Romagna c’è l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. “Allerta GIALLA per criticità idraulica nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica nelle province di BO, RA, FC, RN.

Inoltre, viene sottolineato che “non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sui settori centro-occidentali, con possibili effetti associati occasionali.

Tuttavia permangono condizioni di criticità nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per l’elevata saturazione dei suoli e la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati in progressiva diminuzione e da eventuali problemi di tenuta arginale.

Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di elevata saturazione dei suoli favorevoli all’aggravamento dei dissesti di versante e dei fenomeni erosivi nei corsi d’acqua, innescatesi nelle ultime settimane”.

L’allarme lanciato dal ministro Schillaci e le donazioni raggiunte

Nelle zone dell’Emilia-Romagna devastate dall’alluvione “la situazione è sotto controllo. Non rinunciate alle vacanze in Romagna. Ma è urgente rimuovere il prima possibile l’acqua stagnante in alcune città. Ricordiamolo: può essere un veicolo di infezione”. Lo dice in una intervista a Il Messaggero il ministro della Salute, Orazio Schillaci.”Prima si toglie l’acqua a Conselice”, come in tutti i posti, e “meglio è. L’acqua stagnante – ribadisce – può portare infezioni, bisogna evitare ad ogni costo che i cittadini vengano a contatto con quest’acqua. Anche noi monitoriamo la situazione e siamo pronti a intervenire qualora dovesse essere necessario”. Riguardo i vaccini per l’anti tetanica, per il ministro “sono sufficienti” e “non vi è carenza di vaccini. Ma se servissero nuove forniture, siamo pronti ad inviarle. Giuste le vaccinazioni anti tetaniche perché tra le varie possibilità quella del tetano è quella che spaventa maggiormente”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Ringrazio tutti i miei colleghi presidenti di regione che hanno mobilitato le loro colonne della Protezione Civile. In una settimana abbiamo raggiunto circa 30 milioni di euro” sul conto corrente della Regione dopo il maltempo che ha flagellato l’Emilia Romagna. “Li utilizzeremo rendicontandoli fino all’ultimo centesimo per stare vicini alle popolazioni colpite”. Così il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini a ‘Domenica In’ su Rai1.

LEGGI ANCHE: Italia Loves Romagna a Campovolo: cantanti annunciati, dove prendere i biglietti e diretta tv del concerto