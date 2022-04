Chi è Andrea Dianetti: fidanzata, film, doppiaggi, carriera

Andrea Dianetti è un attore, doppiatore e conduttore che ha mosso i primi passi nel 2006 ad Amici di Maria De Filippi.

Chi è Andrea Dianetti

Andrea Dianetti, nato a Roma il 9 maggio 1987, è un attore, regista e conduttore che sta facendo carriera sia in radio che in televisione. Appassionato di recitazione fin da quando era adolescente, si è messo alla prova nel 2006 partecipando ad Amici di Maria De Filippi e da allora in avanti la sua carriera ha preso piede soprattutto in veste di showman.

Dal 2007, infatti, è stato chiamato nel cast di diverse fiction e nel 2009-2010 è co-conduttore del programma Cartoon Network. Dal 2010 si è anche dedicato al doppiaggio, arrivando così a lavorare per serie tv come CSI: Scena del crimine, CSI: Miami e CSI: NY.

Film

Andrea Dianetti ha avuto modo di entrare nel cast di diverse pellicole e serie tv che lo hanno reso noto al pubblico. Tra questi citiamo Un attimo sospesi e Dimmi che destino avrò ma successivamente lo si ritroverà anche in Da Din Don – Una parrocchia in due a Din Don – Un paese in due, passando per Din Don – Il ritorno, con Enzo Salvi e Maurizio Battista.

Fidanzata

Andrea Dianetti ha fatto sapere sui social il nome della nuova fidanzata. Il suo nome è Miriam Milani e pare che i due abbiano instaurato una bellissima storia d’amore caratterizzata da una grande complicità. I due sono stati anche fotografati e visti insieme durante una vacanza in costiera amalfitana.