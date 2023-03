Alfonso Signorini sta per lasciare “Chi“, il giornale di gossip che gli ha dato notorietà? Ecco cosa ha detto nel corso di una puntata in prima serata del Gf Vip andata in onda il 6 marzo.

Alfonso Signorini lascia “Chi”? Lui: “Non lascio il mio giornale”

In una nota divulgata la scorsa settimana dal gruppo Mondadori, si annunciava l’avvicendamento alla direzione di CHI passando, dopo 17 anni, da Alfonso Signorini a Massimo Borgnis nelle vesti di direttore responsabile. Sembrava, quindi, che Signorini volesse andarsene da Chi per dedicarsi ad altri progetti. Così però non sarà, come ha dichiarato il 6 marzo in prima serata durante il Grande Fratello Vip.

Le dichiarazioni di Signorini e la smentita

Durante la diretta del GF Vip del 6 marzo 2023, Alfonso Signorini ha voluto fare una precisazione in merito al suo impegno per la rivista di gossip “Chi”. “Hanno scritto una serie di cose non vere su di me – ha detto – io non lascio i miei lettori. State tranquilli io non lascio Chi, lo seguo come il mio bambino”.

Stando al comunicato della Mondadori non sarà più direttore responsabile, ma resta direttore editoriale.

