Holy Francisco, chi è il cantante siciliano di Amici 23: X Factor, vita privata, canzoni

Chi è Holy Francisco, cantante siciliano di Amici 23. Già in tv grazie ad X Factor, si è guadagnato la stima di Anna Pettinelli. Scopriamo qualche informazione in più sul giovane artista. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Holy Francesco di Amici 23, vita privata e carriera del cantante siciliano

Nato a Gela, in provincia di Caltanissetta, il 7 giugno 2005, Francesco Guarnero, in arte Holy Francisco, ha 18 anni ed è uno dei cantanti in gara nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Prima di approdare alla scuola di talenti di Canale 5, il giovane artista si era già fatto vedere in tv nel 2022 grazie ad X Factor. Holy Francisco aveva infatti partecipato al casting del talent show, senza però riuscire ad arrivare al Live. Sebbene fosse riuscito ad impressionare in audizione con il brano Martina, il cantante è stato escluso nella fase di bootcamp.

Nonostante questo incidente di percorso, Holy Francisco è riuscito a costruirsi un buon seguito sul web e a pubblicare già diverse canzoni. Nell’ultimo anno ha lanciato i singoli New York, Nuda sul letto, Lara e Giovane, bello e dannato. Al momento Martina è il suo brano più apprezzato su Spotify, con quasi 600mila ascolti. Holy Francisco ha colpito il corpo docente di Amici con il suo ironico inedito Tananai, in particolare Anna Pettinelli, che lo ha preso sotto la sua ala. Di ben altro avviso è il professore Rudy Zerbi che, infastidito dal suo atteggiamento indisponente, ha già più volte provato a metterlo alla prova con brani molto complicati, provocando la rabbia di Pettinelli.

Vita privata e social network

Si sa ancora pochissimo per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Holy Francisco. Non è noto al momento se sia single o se ci sia una ragazza nella sua vita. Pochissimi indizi anche sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 20mila persone, dedicato soprattutto ai suoi ultimi progetti artistici.