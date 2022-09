Samuele Bersani a Verona: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Samuele Bersani a Verona arriva in concerto con il suo tour estivo. L'artista porta la sua musica in occasione del Festival della Bellezza.

Samuele Bersani a Verona in concerto nella serata di lunedì 5 settembre 2022. L’artista porta le canzoni del suo ultimo disco in occasione del Festival della Bellezza organizzato dal Comune di Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese.

Samuele Bersani a Verona: scaletta delle canzoni

Samuele Bersani si esibisce in concerto lunedì 5 settembre 2022 a Verona. Il Cinema Samuele Tour 2022 di Bersani arriva al Teatro Romano. L’artista suonerà con sette musicisti d’eccezione: Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Alessandro Gwis a piano e tastiere, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria, Michele Ranieri ai cori e come polistrumentista.

Di seguito ecco la scaletta delle sue canzoni dei suoi concerti live in questo tour estivo:

Pixel

Il tiranno

Mezza bugia

Il tuo ricordo

Harakiri

Psyco

Replay

Lo scrutatore non votante

L’intervista

Spaccacuore

En e Xanax

Ferragosto

Cattiva

Il mostro

Le Abbagnale

Distopici

Le mie parole (cover Pacifico)

Coccodrilli

Chicco e Spillo

Freak

Giudizi universali

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono più disponibili sul sito di ticketone.it e così ecco il sold out del concerto con Bersani.

L’inizio dell’evento è previsto per le 21.15 e si inserisce nel Festival della Bellezza organizzato in città. L’appuntamento è in collaborazione con il Comune di Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese. Tra gli ospiti di questa edizione Ornella Vanoni, Umberto Galimberti, Vinicio Capossela, Massimo Recalcati, Dacia Maraini, Carlo Lucarelli, Simone Cristicchi, Yaryna Grusha, Alessandro Piperno, Massimo Cacciari, Melania Mazzucco, Tullio Solenghi, Stefano Zecchi, Arianna Porcelli Safonov, Vittorio Sgarbi, Federico Buffa, Guia Soncini, Morgan, Stefano Massini, Aldo Grasso.

LEGGI ANCHE: Mahmood a Vicenza: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto