Silvia Verdone, chi è la moglie di Christian De Sica: vita privata, carriera, fratello

Chi è Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica: vita privata e carriera

Nata a Roma il 25 febbraio 1958, Silvia Verdone ha 65 anni ed è meglio nota al pubblico italiano in quanto moglie di Christian De Sica. È figlia del noto storico cinematografico Mario Oreste Verdone e ha due fratelli maggiori: il celebre attore comico Carlo Verdone e il regista Luca Verdone. Incontra il suo futuro marito proprio grazie a suo fratello all’età di 14 anni. Carlo Verdone e Christian De Sica, infatti, erano amici e compagni di classe in gioventù.

Per quanto riguarda la sua carriera, dopo una breve esperienza come signorina buonasera su Rai 3 negli anni Settanta Silvia Verdone si dedica principalmente alla sua famiglia per diverso tempo. Negli anni Novanta comincia a farsi strada come produttrice cinematografica e teatrale. In particolare, Verdone si è occupata di due film del marito, 3 e Simpatici & Antipatici, e dello spettacolo teatrale Parlami di me.

Vita privata: il rapporto con l’attore e i figli

Silvia Verdone e Christian De Sica stanno insieme ormai da oltre quarant’anni. La coppia convola a nozze nel 1980 e cresce insieme due figli: Brando De Sica, attore e regista nato nel 1983, e Maria Rosa De Sica, costumista ed esperta di moda classe 1987. L’attore è ancora oggi innamoratissimo di sua moglie, che in passato ha definito “il motore della famiglia”. Silvia è sempre stata al suo fianco nel corso della sua carriera, sostenendolo in ogni istante e spingendolo a mettersi sempre alla prova.

“Io e mia moglie Silvia ci amiamo ancora, siamo felici di invecchiare insieme.” -ha spiegato l’attore in un post sui social- “Il segreto? Ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa. Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie”. Nonostante il suo costante sostegno, Silvia Verdone non è timida quando si parla di critiche. In una recente intervista, Christian De Sica ha ammesso che sua moglie non è una grande fan dei suoi cinepanettoni: “Di solito è molto critica, dice sempre che sono volgare inutilmente”.