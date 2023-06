Chi è Willie Peyote, rapper torinese: carriera e vita privata

Il mondo della musica presenta tanti volti, alcuni conosciutissimi e altri meno. Tra questi compare Willie Peyote, andiamo a scoprire chi è il rapper torinese.

L’artista sta cercando di farsi largo in un campo tanto affascinante quanto difficile.

Willie Peyote, chi è: carriera

Un artista che sta provando a farsi conoscere, senza snaturarsi troppo. Willie Peyote comincia il suo percorso musicale a 19 anni, grazie all’interesse per il rap, con l’amore per la musica trasmessa dal padre, musicista e molto presente nella sua vita.

Nel 2011 riesce a pubblicare il suo primo disco dal titolo Il manuale del giovane nichilista. Un titolo forte che dimostra come la sua visione del mondo sia critica e raccontata in maniera ironica e cinica, con l’obiettivo di diffondere un’autentica denuncia sociale. Due anni dopo arriva con il suo secondo album, intitolato Non è il mio genere, il genere umano; nel 2015 pubblica Educazione sabauda per conto di ThisPlay Music, un lavoro che gli permette di essere molto più conosciuto.

Anche per il cantante piemontese non è mancata l’occasione a Sanremo, partecipandovi nel 2021. Opportunità sfruttata male, sebbene Willie sia riuscito poi a rifarsi nel corso degli anni.

La vita privata

Guglielmo Bruno – vero nome del cantante – è nato il 28 Agosto 1985 a Torino, da mamma biellese e papà torinese. Dal 2004 in poi ha così cominciato il suo percorso in campo artistico.

Nel corso degli anni ha anche spiegato il motivo del suo “nome d’arte”: il giovane cantante unisce Willie Peyote richiama il peyote, pianta allucinogena che proviene dall’America settentrionale. Il nome Willie riprende (a detta sua) il suo vero nome, ovvero Guglielmo.

Della sua vita privata non si sa moltissimo: sui social si racconta poco in ambito personale e non si conosce nulla delle sue relazioni amorose. Sembra però essere un tifoso di calcio, sposando i colori del Torino.

