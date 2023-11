Maria Rosa De Sica, chi è la figlia di Christian De Sica: vita privata, carriera, marito

Chi è Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del celebre attore comico e sulla carriera nella moda di sua figlia. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica: vita privata e carriera

Nata a Roma il 24 giugno 1987, Maria Rosa De Sica ha 36 anni ed è la figlia più giovane di Christian De Sica, sorella minore del regista Brando De Sica. A differenza di suo padre e di suo fratello, Maria Rosa non lavora nel mondo dello spettacolo. La 36enne si è infatti costruita una carriera nella moda come stilista e costumista. Fin da giovane con il pallino dell’abbigliamento, ha conseguito una laurea all’Istituto Europeo di Design. In seguito ha continuato la sua formazione all’Accademia del Lusso di Milano, ottenendo un master in Fashion Design. Dopo aver concluso i suoi studi Maria Rosa De Sica ha fatto esperienza nel settore con uno stage alla maison Ferragamo. Negli ultimi anni ha creato il brand Mariù, che prende il nome dall’affettuoso nomignolo con cui suo padre e i suoi familiari l’hanno sempre chiamata.

Vita privata: marito, figli

Nel 2016 Maria Rosa De Sica ha sposato Federico Pellegrini, noto imprenditore con il quale ha fondato il marchio Mariù. La loro relazione si chiude bruscamente qualche anno dopo, nel 2022, ma la coppia non ha mai svelato i motivi della separazione. Poco tempo dopo Maria Rosa annuncia di essere incinta di un altro uomo, l’architetto Francesco Valentini. Dopo il divorzio da Pellegrini, Maria Rosa da alla luce la sua prima figlia, Bianca, e convola a nozze con Francesco. Christian De Sica si è detto molto contento di essere diventato nonno: “Sarò un nonno bravissimo, mi piacciono molto i bambini. Con i miei figli ho fatto tutto ciò che non ho potuto fare con mio padre perché mi ha avuto a cinquant’anni”.