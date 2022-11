André Onana, chi è il portiere del Camerun che ha litigato con il CT

André Onana Onana, noto semplicemente come André Onana è un calciatore camerunese della nazionale e portiere dell’Inter. Ma cosa è successo con il suo CT della nazionale del Camerun?

Chi è André Onana

André Onana, portiere della nazionale del Camerun e dell’inter, è nato il 2 aprile 1996 ed ha 26 anni. Onana da giovane ha mosso i suoi primi passi nella Samuel Eto’o Academy, scuola calcio dell’omonimo calciatore.

Nel 2010 viene tesserato dal Barcellona, che lo inserisce nel proprio settore giovanile, e da lì in avanti si fa sempre più notare come portiere. Dopo un periodo trascorso poi all’Ajax (2015-2018) successivamente il 1º luglio 2022 viene annunciato come nuovo giocatore dell’Inter. Il 7 settembre esordisce con la maglia nerazzurra in Champions League contro il Bayern Monaco mente l’8 ottobre 2022 fa il suo esordio in Seria A contro il Sassuolo.

È stato convocato anche come portiere all’interno della nazionale del Camerun, con il quale ha avuto problematiche con l’allenatore.