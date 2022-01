Serie Netflix: le nuove uscite previste a gennaio 2022

Serie Netflix le nuove uscite a gennaio 2022. Tante novità e sorprese per gli appasionati delle serie tv in streaming.

Serie Netflix, le nuove uscite a gennaio 2022: lo streaming si sta imponendo sempre di più, soprattutto nel periodo di pandemia dove il Cinema fa fatica.

Diverse le novità e le nuove uscite per quanto riguarda le serie tv su Netflix a gennaio. Si parte con la prima stagione di Incastrati con Ficarra e Picone. Snowpiercer sarà disponibile con ancora un episodio a settimana, After Life e l’attesissimo The Good Doctor. Il 5 gennaio arriva su Netflix anche Rebelde del 2004, il predecessore messicano di Gossip Girl, la piattaforma sta anche rilasciando un reality show di TikTok, Hype House, il 7 gennaio, così come la prima parte della quarta stagione del suo popolare dramma criminale Ozark il 21 gennaio.

La terza stagione di Too Hot to Handle arriva il 19 gennaio, rivelando un nuovo gruppo di concorrenti per la sfida all’astinenza dello show, della durata di un mese (hanno girato in back-to-back con quelli della stagione 2).

Le serie tv in arrivo su Netflix

1 gennaio – Incastrati

1 gennaio – Operazione amore, stagione 3

1 gennaio – Superstore, stagione 6

1 gennaio – The Good Doctor, stagione 4

1 gennaio – The Big Bang Theory, stagione 12

1 gennaio – Manifest

2 gennaio – For Life, stagione 1

6 gennaio – The Club, stagione 1 parte 2

10 gennaio – Undercover, stagione 3

13 gennaio – The Journalist

14 gennaio – Archive 81

14 gennaio – The House

14 gennaio – After Life, stagione 3

18 gennaio – DOTA: Dragon’s Blood – Libro 2

19 gennaio – Too Hot to Handle

19 gennaio – Viaggi Prelibati: Messico

19 gennaio – El Marginal, stagione 4

21 gennaio – Ozark, stagione 4

25 gennaio – Neymar: il caos perfetto

25 gennaio – Snowpiecer – S3

27 gennaio – Soy Georgina

28 gennaio – In From The Cold

28 gennaio – La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

