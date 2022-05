Doomsday, l’aereo di Putin: come è fatto e quando lo usa?

Il Doomsday, termine che significa “giorno del giudizio”, è l’aereo personale di Putin ed è stato recentemente visto volare su Mosca. Si tratta dell’aereo che consentirebbe al presidente russo di continuare a governare anche in caso di guerra nucleare. Ma come è fatto il suo aereo?

Doomsday, l’aereo di Putin: quando lo usa?

Il super aereo del presidente russo Vladimir Putin è stato recentemente visto volare sui cieli di Mosca (un video mostra chiaramente l’aereo che sta volando a bassa quota). Ad ogni modo, l’aereo sarà impiegato nella parata del 9 maggio, il Giorno della Vittoria, e sorvolerà la Cattedrale di San Basilio come non accade dal 2010. Questa scelta è interpretata come una ulteriore minaccia all’Occidente da parte della Russia. Il ministero della Difesa russo, inoltre, ha aggiunto che otto MiG-29SMT voleranno a formare la lettera “Z”, a sostegno dei militari che stanno combattendo in Ucraina.

Come è fatto l’aereo

L’aereo di Vladimir Putin è soprannominato anche “Il Cremlino volante” ed è stato progettato per il trasporto dei funzionari russi in caso di guerra nucleare. Un articolo de Il Mattino riporta che l’aereo non ha finestre, ad eccezione della cabina di pilotaggio, così da ripararlo in caso di esplosione atomica. Se questo dovesse essere confermato, Putin sarebbe in grado di governare la Russia e impartire ordini ai suoi militari per attacchi nucleari proprio dal posto di comando del velivolo. A poppa ha una grande antenna per le comunicazioni satellitari. In futuro potrebbe essere sostituito dai più moderni Ilyushin 96-400M.