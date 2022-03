Chi è Federica Schievenin, moglie dell’azzurro Nicolò Barella

Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana. Ma cosa sappiamo di lei?

Chi è Federica Schievenin

Federica Schievenin è la moglie di Niccolò Barella, centrocampista attualmente tesserato all’Inter. Ex modella, è sposata con il calciatore dell’Inter dal 2017 con il quale ha già tre figli (Nicolò pare davvero aver trovato la donna della sua vita tanto che ha tatuato il nome di sua moglie sul braccio che bacia dopo aver segnato un gol).

Figli

La prima figlia nata dal matrimonio di Nicolò e Federica è stata Rebecca (nata prima del matrimonio dei due, nel 2017), seguita poi dalle figlie Lavinia e di Matilde. I due innamorati hanno 7 anni di differenza ma questo non ha impedito di sviluppare una bellissima storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Schievenin (@fede_schievenin)

Passioni

Federica, ex modella, attualmente ha 28 anni ed ha una grande passione per lo sport, soprattutto per il motocross. Diventare una pilota professionista di motocross è un sogno che ha sempre accarezzato, ma che ha messo da parte per aiutare a gestire il negozio di famiglia. Una delle altre passioni che ha è quella di fare la mamma, tanto che sui social ha scritto di essere una mamma “a tempo pieno”. Nel tempo libero si dedica allo studio delle scienze motorie.

Instagram

Federica ha una pagina Instagram seguita da 114 mila followers dove spesso mete le fotografie di bellissimi momenti scattate con il marito.