Marina, chi è la moglie di Sigfrido Ranucci: vita privata, figli, cosa sappiamo

Chi è Marina, moglie di Sigfrido Ranucci. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita e sulla famiglia del noto giornalista, conduttore del programma di inchiesta Rai Report.

Chi è Marina, moglie di Sigfrido Ranucci: cosa sappiamo sul suo conto?

Sigfrido Ranucci, noto giornalista Rai e conduttore dal 2017 della trasmissione d’inchiesta Report, è da molti anni felicemente sposato con una donna di nome Marina. Cosa sappiamo esattamente di sua moglie e del loro rapporto? Le informazioni riguardo Marina e la famiglia di Ranucci sono relativamente limitate: il giornalista ha sempre preferito tenere i suoi cari ben lontani dalla luce dei riflettori. I due si incontrano per la prima volta da giovanissimi: all’epoca lui aveva 21 anni, mentre lei appena 17. Il matrimonio arriva tredici anni dopo il loro primo incontro, nel 1995. Prima delle nozze Marina lavorava nel campo della ragioneria, ma, come raccontato dallo stesso Ranucci, decise di lasciare il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia.

Vita privata, i figli della coppia: cosa fanno nella vita?

Sigfrido e Marina sono i fieri genitori di ben tre figli, nati a pochi anni di distanza l’uno dall’altro, poco dopo il matrimonio. Secondo le informazioni disponibili sul web, oggi sono tutti e tre grandi e stanno cercando di affermarsi nei loro rispettivi campi. Il primogenito è Giordano, che dopo la sua laurea in Lettere si è costruito una carriera nel mondo dell’insegnamento. La seconda figlia della coppia è Michela, si occupa di bambini disabili ed è specializzata in neuropsicomotricità dell’età evolutiva. Infine il più giovane è Emanuele che sta ad oggi studiando per conseguire una laurea in Legge.