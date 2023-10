Sebastian Melo Taveira, chi è il ballerino lanciato da Amici 16: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Sebastian Melo Taveira, ballerino lanciato verso il successo da Amici 16. Dal successo con la scuola di talenti di Maria De Filippi, alla carriera nella danza. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Sebastian Melo Taveira, vita privata e carriera del ballerino lanciato da Amici 16

Nato a Vigevano, in provincia di Pavia, il 16 febbraio 1999, Sebastian Melo Taveira ha 24 anni ed è un noto ballerino di origini uruguayane, lanciato verso il successo dopo la 16esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Fin da piccolissimo appassionato di danza, studia e si allena in diversi stili durante l’adolescenza. Arriva nella scuola di talenti di Canale 5 nel 2017, dove si dimostra un atleta versatile e pieno di potenziale. Taveira arriva persino ad un passo dalla vittoria nella categoria danza, battuto in finale solo da Andreas Müller.

Dopo la sua esperienza ad Amici, Sebastian Melo Taveira riesce ad imporsi nel mondo dello spettacolo. Eleonora Abbagnato lo porta con sé nella sua compagnia di ballo, dove fa le sue prime esperienze. In seguito va a Londra, dove entra nel cast del musical di successo Magic Mike, show ispirato all’omonima serie di film . Questo spettacolo gli da l’occasione di ballare e recitare al fianco del celebre attore di Hollywood Channing Tatum nella terza pellicola della saga Magic Mike – The Last Dance, uscito al cinema nel 2023. Nel 2021 Melo Taveira torna ad Amici come membro del cast nella 20esima edizione.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

View this post on Instagram A post shared by Sebastian Melo Taveira (@sebastianmelotaveira)

Vita privata, social, fidanzata

Si sa molto poco circa la vita privata di Sebastian Melo Taveira. Il ballerino è una persona molto riservata e preferisce proteggere i suoi cari dall’eccessiva curiosità dei media. In passato ha avuto una storia d’amore con la collega Greta Mirabelli, con cui si è lasciato nel 2021. Recentemente ha svelato di essere fidanzato, anche se non è nota l’identità della sua nuova metà. Pochi gli indizi al riguardo sul profilo Instagram di Sebastian, che ad oggi ha un seguito di oltre 635mila utenti.