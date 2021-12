Chi è Eleonora Abbagnato: carriera, figli, marito Federico Balzaretti

Chi è Eleonora Abbagnato? Una delle più note ballerine in Italia e in Europa, nel 2013 è stata la prima italiana a diventare étoile dell’Opera di Parigi. Si è inoltre cimentata in molti ruoli televisivi e ha fatto anche qualche comparsa al cinema. Tutto sulla carriera, sui figli e sul marito della ballerina, l’ex terzino di Roma e Juventus Federico Balzaretti.

Chi è Eleonora Abbagnato, la carriera tra il ballo, il cinema e la tv

Eleonora Abbagnato ha 43 anni: è nata a Palermo il 30 Giugno 1978. Il calcio è sempre stato presente nella sua famiglia, ancor prima di incontrare suo marito: suo padre, Elio Abbagnato, è stato dirigente del Palermo negli anni ’80, mentre suo zio è Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo di Palermo, Catania e Messina.

Eleonora ha sempre dimostrato una grande passione per la danza, un amore che la porta a cominciare il suo percorso artistico fin da piccolissima. A soli 11 anni fa il suo esordio in televisione, partecipando a un programma diretto da Pippo Baudo. A 12 anni si trasferisce a Montecarlo, per studiare nell’Accademia di Danza Princesse Grace, fondata dalla ballerina russa Marika Bezobrazova.

Grazie al suo impegno e al suo talento, nel 2013 Eleonora Abbagnato diventa la prima ballerina italiana ad essere nominata étoile, prima ballerina, del corpo di ballo dell’Opera di Parigi. Nel 2015 è diventata la più giovane ballerina a conquistarsi il ruolo di direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Oltre al ballo, in carriera spiccano anche diverse apparizioni al cinema e in tv, tra cui il suo esordio da attrice nel film di Ficarra e Picone Il 7 e l’8, la conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo nel 2009 accanto a Paolo Bonolis e la sua partecipazione come caposquadra ad Amici di Maria de Filippi nel 2013

Vita Privata, i figli e il marito Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato ha sposato nel 2011 l’ex calciatore Federico Balzaretti, già padre di due figlie, Lucrezia e Ginevra Vittoria. Dal loro matrimonio, nel 2011, nascono Julia, nel 2012, e Gabriel, nel 2015. La loro è una storia molto romantica, l’ex terzino della Roma le chiese di sposarlo al primo appuntamento: “L’ha fatto mentre quasi incendiava la mia mansarda di Montmartre: aveva acceso 3.000 candele”. La ballerina non soffre affatto la famiglia “allargata” con le altre due figlie del marito, che ama come se fossero sue.

Federico Balzaretti ha 40 anni ed è un ex calciatore. Ha un passato in squadre importanti come la Juventus e nella Roma, ma anche Torino, Fiorentina, e Palermo. Giocava nel ruolo di terzino sinistro e spiccava particolarmente nella fase offensiva, grazie alla sua corsa e resistenza e alla sua bravura nei cross. Le sue prestazioni in serie A gli valsero diverse convocazioni in Nazionale: dal 2010 al 2013 calca il campo con la maglia azzurra per 16 volte. Dopo il ritiro, Balzaretti è rimasto nel mondo del calcio, mettendosi alla prova come opinionista, commentatore e dirigente sportivo.