Eurovision 2023, chi sono i The Busker, band indie in gara per Malta

Chi sono i The Busker, tutto sulla band di Malta in gara all’Eurovision 2023

L’isola di Malta, in occasione dell’Eurovision Song Contest 2023, lancia sul palco i The Busker, trio indie pop dallo stile anni Sessanta. La band nasce nel 2012, formata inizialmente dal chitarrista e cantante Dario Genovese e dal batterista Jean Paul Borg. Negli anni la formazione si è allargata e ha subito alcuni cambiamenti. Borg è ancora alla batteria, al fianco di David “Dav.Jr” Meilak alla voce e al basso e del sassofonista Sean Meachen. Dario Genovese ha lasciato il gruppo nel 2021.

Il gruppo si ispira alla musica di band come i Beatles e i Beach Boys e comincia a farsi conoscere con una serie di cover e brani originali pubblicati su Youtube. Nel corso della loro carriera musicale i The Busker hanno pubblicato due album: il primo, Telegram, nel 2017, mentre il secondo, Ladies and Gentlemen, giusto un anno dopo. Negli ultimi anni è arrivato anche l’EP X e una serie di singoli tra cui ricordiamo Just a Little Bit More, Don’t You Tell Me What to Feel, Loose e Miracle.

All’Eurovision 2023 con Dance (Our Own Party)

Nel 2022 i The Busker hanno trionfato al festival Malta Eurovision Song Contest, battendo la concorrenza di altri 39 artisti e venendo selezionati come i rappresentanti maltesi per il concorso canoro più seguito d’Europa. Si esibiranno sul palco di Liverpool con un brano inedito, l’orecchiabile Dance (Our Own Party).