Elena Monorchio, chi è la moglie di Luca Barbareschi: vita privata, età, figli

Chi è Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi. Scopriamo qualche informazione in più sul partner e sulla famiglia del noto attore e conduttore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi: vita privata, carriera

Nata nel 1977, Elena Monorchio ha 46 anni ed è la moglie di Luca Barbareschi, noto attore e conduttore televisivo. Figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, è sposata con Barbareschi dal 20 giugno 2015. Ad oggi le informazioni sul suo conto sono molto limitate: Elena non è solita fare molte apparizioni pubbliche, se non ad alcuni eventi al fianco di suo marito. È laureata in lingua e letteratura francese e ha lavorato per gran parte della sua carriera nel settore del marketing e della comunicazione. Oggi si è lanciata nel mondo immobiliare con la sua società di real estate ed home staging, Deliverhome: “Rendiamo più belle anche le case meno belle per venderle o affittarle prima e meglio”.

Vita privata, il rapporto con il marito e i figli

Nonostante ben ventidue anni di differenza d’età, Elena Monorchio e Luca Barbareschi sono ancora oggi una coppia solidissima. Dal loro matrimonio sono nati due figli: la più grande è Maddalena, nata nel 2010, mentre il più piccolo è Francesco Saverio, nato nel 2012. Non è la prima esperienza con la paternità per Luca Barbareschi, già padre di tre figlie, Beatrice, Eleonora ed Angelica, nate dalla sua relazione con la sua prima moglie, Patrizia Fachini.