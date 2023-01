Sergio Bernal, chi è il ballerino spagnolo: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Sergio Bernal, vita privata e carriera del ballerino spagnolo. Scopriamo qualcosa di più sulla stella della danza internazionale, primo ballerino del Ballet National de Espana. Cosa sappiamo su di lui?

Chi è Sergio Bernal, vita privata e carriera del ballerino spagnolo

Nato a Madrid nel 1990, Sergio Bernal ha 32 anni ed è un ballerino spagnolo noto in tutto il mondo. Comincia a ballare da bambino, a soli quattro anni, iscritto da sua madre ad un corso di sevillana, una danza catalana molto simile al flamenco. È solo l’inizio di una vita che sarà poi completamente dedicata al ballo. Nel 2002, all’età di undici anni, conquista un posto al Conservatorio Reale di Danza Mariemma di Madrid, dove porta avanti la sua formazione artistica.

Dopo anni di sudore e fatica, il lavoro e il talento di Bernal vengono ripagati: inizia ad esibirsi in tutto il mondo con alcuni dei più apprezzati ballerini a livello internazionale. Nel 2016 diventa primo ballerino del Ballet National de Espana. Nel 2019, affiancato dall’amico e collega Riccardo Cue, fonda la compagnia SB Dance Company. Nel corso della sua carriera Bernal si è esibito in tanti festival e galà internazionali, come il Mittelfest in Italia, il Maya Plisetskaya Gala e A Spanish Dance, a Miami. Nel 2023 torna in Italia a fine gennaio per ballare al Gala Les Etoiles di Roma, all’Auditorium Parco della Musica.

Vita privata: fidanzata, fratello, Instagram

Sergio Bernal è una persona molto riservata, per cui non vi sono in giro molte informazioni circa la sua vita privata e sentimentale. Ha un fratello gemello il cui nome non è pubblico, anche lui iscritto giovanissimo ai corsi di flamenco che han poi lanciato Bernal nella danza. Per dare uno sguardo alla vita quotidiana e ai progetti più recenti del ballerino si può sbirciare sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito oltre 15mila persone.