Emilio Fede, chi è e cosa fa oggi: vita privata, età, moglie, patrimonio, malattia e Berlusconi

Emilio Fede è l’ex direttore del Tg4, diventato famoso per le sue gag ma anche per il suo rapporto con Berlusconi. Lo stesso rapporto che poi l’ha coinvolto in alcuni processi. Da diversi anni è stato costretto a lasciare il suo lavoro.

Emilio Fede, chi è e cosa fa oggi: vita privata ed età

Emilio Fede è nato nel giugno del 1931 a Barcellona. Tutti sanno del suo recente passato che si è concluso in modo amaro per lui, visto che è stato costretto a lasciare per sempre il suo lavoro. Tuttavia, la carriera da giornalista di fede inizia con la carta stampata.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, collabora con Il Momento – Mattino di Roma e, successivamente, lavora con la Gazzetta del Popolo a Torino, in qualità di inviato speciale. Il passaggio alla televisione avviene nel 1954, anno che sancisce anche l’inizio del suo rapporto con Rai (che diviene esclusivo nel 1961). Qui, collabora come conduttore a contratto per Il circolo dei castori, con Enza Sampò e Febo Conti.

Dal 1961 al 1969 è inviato speciale in Africa, dove realizza servizi in oltre 40 Paesi nel periodo della decolonizzazione. Dal 1976 è quindi per cinque anni conduttore del TG1, diventandone dirigente per due anni nel 1981. Nel 1983 e 1984 conduce invece il programma di intrattenimento Test, in diretta concorrenza con Superflash su Canale 5. A seguito di un processo per organizzazione di giochi d’azzardo, finito con l’assoluzione del conduttore, nel 1987 lascia la Rai per legarsi nel 1989 a Silvio Berlusconi, passando alla Finivest-Mediaset. Qui inizialmente dirige Videonews e poi Studio Aperto su Italia 1. Poi, nel 1992 diventa il direttore di TG4 su Rete 4, dove ha quasi sempre condotto l’edizione serale delle 18:55, è il volto simbolo di questa trasmissione fino al 28 marzo 2012, data in cui lascia anche Mediaset a seguito di scandali e processi.

Oggi si è dedicato ai social: “Ogni giorno confeziono tre edizioni del mio personale Tg – dice – Ho già raggiunto quota 60 mila follower e la cosa mi riempie di gioia. Sento sempre l’affetto di tantissime persone. È vero: le forze dell’ordine sono intervenute perché alcune persone mi hanno insultato e minacciato e io le ho ovviamente denunciate. Ma sono state pochissime. Pochissime. La maggior parte è felice di potermi rivedere e seguire attraverso i social”.

Emilio Fede: moglie e patrimonio

Nel 1965 Emilio Fede ha sposato la giornalista Diana de Feo, figlia dello scrittore Italo de Feo, conosciuta in Rai e che divenne poi senatrice. Il matrimonio fra i due è durato fino alla morte della donna, il 23 giugno 2021. La coppia ha avuto due figlie: Sveva e Simona.

Riguardo al suo patrimonio, aveva dichiarato di ricevere una pensione di 8 mila euro al mese e di avere sul conto non più di 12. Tante spese soprattutto giudiziarie hanno prosciugato gran parte del suo patrimonio.

Emilio Fede: malattia

Al di là dell’aver contratto il Covid a dicembre 2020, da cui si è poi negativizzato, Emilio gode di una discreta salute a parte qualche acciacco per l’età visto che ha superato ormai i 90 anni dietà.

Rapporto con Berlusconi

Sempre è stato saldo il rapporto con Silvio Berlusconi dal momento del suo passaggio dalla Rai alla Mediaset. Poi ci sono stati i diversi scandali e le cene. “M ai e poi mai nelle occasioni in cui cenavo a Villa San Martino ho visto scene di prostituzione, anzi proprio niente di osceno. Erano tranquille tavolate fino a che, finito di mangiare, partiva la musica e si ballava. Ma a quel punto, verso mezzanotte, io prendevo e salutavo “.

Nel maggio del 2018 è stato condannato a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby. Nel 2017, per quanto riguarda il caso Mediaset, il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione. Nel 2019, la pena è stata rideterminata dalla Corte d’Appello di Milano in 2 anni di reclusione, ma Fede è stato assolto da uno degli episodi contestati “perché il fatto non sussiste”.

