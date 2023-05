Chi ha vinto l’Eurovision 2023, la classifica finale: Mengoni sorprende!

Chi ha vinto l'Eurovision 2023, la classifica finale della kermesse. Marco Mengoni si difende benissimo: come si è classificato?

Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2023, la classifica finale della kermesse. L’evento musicale più seguito d’Europa si è concluso col botto, chi si è aggiudicato il concorso? Marco Mengoni ha sorpreso pubblico e bookmaker…

Chi ha vinto l’Eurovision 2023? Marco Mengoni sfiora il podio

L’Eurovision Song Contest 2023 si è finalmente concluso il 13 maggio, che ha visto 26 paesi sfidarsi sul palco per la vittoria finale. Alla fine a prevalere è stata la Svezia, trainata dalla favoritissima Loreen con la sua Tattoo. La cantante di origini berbere ha ottenuto la sua seconda vittoria all’Eurovision, dopo il suo primo trionfo nel 2012 con Euphoria. È invece il settimo titolo per la Svezia, da sempre uno dei giganti da battere alla kermesse. Dietro Loreen sul podio c’è la sorprendente Finlandia, prima tra le preferenze del pubblico con l’energizzante Cha cha cha del rapper Kaarija, seguita dall’Israele rappresentato da Noa Kirel con Unicorn. Sorprende tutti Marco Mengoni che, nonostante le previsioni gelide dei bookmaker, sfiora il podio con un rispettabilissimo quarto posto e ottenendo il Marcel Bezençon Composer Award, il premio della critica per la miglior composizione.

La classifica finale, paese per paese

Ecco la classifica finale dopo la somma dei voti delle giurie e del pubblico a casa, paese per paese. Il voto degli esperti ha avuto un peso del 49.7% del totale contro il 50,3% del pubblico.